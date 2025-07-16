УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Відмова від російського газу Санкції ЄС проти Росії
1 560 31

Фіцо у листі до фон дер Ляєн заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі він розкритикував плани ЄС щодо відмови від російського газу.

Відповідний лист Фіцо опублікував у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього Європейського Союзу. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою",- написав прем'єр Словаччини.

Фіцо заявив, що вважає цю пропозицію ЄС санкційною і тому "природно пов’язуємо її з запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації".

"Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після вирішення суттєвих ризиків, пов’язаних із REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року", - йдеться у листі.

Читайте також: Фіцо доручив своєму послу в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Фіцо закликав фон дер Ляєн використати найближчі години та дні для продовження діалогу з урядом Словаччини, зокрема для "чіткого тлумачення зобов’язань Єврокомісії".

Очільник словацького уряду додав, що до того моменту Братислава "вимагатиме відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій" проти РФ. 

Раніше повідомлялося, що у середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень.

Читайте також: Словаччина знову зірвала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії: Фіцо висунув вимогу (оновлено)

Автор: 

газ (10548) санкції (12384) Фіцо Роберт (237) фон дер Ляєн Урсула (821)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
ну, можно финансирование перекрыть, на основании того, что словакия не поддержала санкции и их экономика таким образом не страдает, зачем поддерживать не страдающую экономику
показати весь коментар
16.07.2025 21:54 Відповісти
+4
Навіщо Європейський союз тримає тих виродків, мадяр і словак?
показати весь коментар
16.07.2025 21:51 Відповісти
+3
Сказав - тільки через мій труп
показати весь коментар
16.07.2025 21:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказав - тільки через мій труп
показати весь коментар
16.07.2025 21:47 Відповісти
Ну у него бизнес с рашкой. А что вы хотели?
показати весь коментар
16.07.2025 22:02 Відповісти
Это лишнее.
Отказ от российских энергоресурсов ЕС проводит по другой схеме. Там необходимо большинство.
Санкции - это да. Там должно быть единогласно
показати весь коментар
16.07.2025 22:39 Відповісти
І шо ви йому зробите ? Нічого!
показати весь коментар
16.07.2025 21:48 Відповісти
ну, можно финансирование перекрыть, на основании того, что словакия не поддержала санкции и их экономика таким образом не страдает, зачем поддерживать не страдающую экономику
показати весь коментар
16.07.2025 21:54 Відповісти
Не буде кворуму... до такаго ящику пандори ЄС не готувався
показати весь коментар
16.07.2025 21:58 Відповісти
Угорщині вже кранік якось прикручували. Тож якийсь механізм є.
показати весь коментар
16.07.2025 22:12 Відповісти
Треба креатив проявити. Наприклад, зпросити словацьких письменників на безкоштовні курси з стрілецької підготовки...
показати весь коментар
16.07.2025 22:18 Відповісти
Навіщо Європейський союз тримає тих виродків, мадяр і словак?
показати весь коментар
16.07.2025 21:51 Відповісти
Ну - не перегинай палицю... Словаки, здебільшого, нормальні люди... Просто у них до влади, шахрайським шляхом, дорвалось словацьке "ЗЕ-бидло"...
показати весь коментар
16.07.2025 21:59 Відповісти
в Украине тоже не глупые! но, имеем, что имеем!
показати весь коментар
16.07.2025 22:06 Відповісти
................................
показати весь коментар
16.07.2025 22:11 Відповісти
Ну ніяк не може Фіцо відірватись від путінської ширінки
показати весь коментар
16.07.2025 21:52 Відповісти
Та там уже глубока любов
показати весь коментар
16.07.2025 22:00 Відповісти
щоб він захлибнувся тою «любов'ю»...
показати весь коментар
16.07.2025 22:41 Відповісти
Проститутке пригрозили перестать платит в рублях.
Истерика.
показати весь коментар
16.07.2025 21:52 Відповісти
Ой, як красиво перекладена фраза "Фіцо смоктатиме у *****"
показати весь коментар
16.07.2025 21:53 Відповісти
Ну уже всем понятно что они лишние в ЕС. Но яек пока не хватает 🤔
показати весь коментар
16.07.2025 21:53 Відповісти
а нефтепровод Дружба перекрыть у кого яиц не хватает?! или то другое?!
показати весь коментар
16.07.2025 22:04 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2025 22:14 Відповісти
Московський недострєльонний, дуріє від нікчемності керівників ЄС щодо його витребеньок за гроші газпрьому !!!
показати весь коментар
16.07.2025 21:58 Відповісти
Говорит никогда не поддержит и тут же говорит договаривайтесь с нами в ближайшие часы и дни )
показати весь коментар
16.07.2025 22:01 Відповісти
Чи не накласти санкції малюка-буданова на цю курву запутєнську?
показати весь коментар
16.07.2025 22:03 Відповісти
Нехай наше посольство у словатчині продвигає ідею: російський газ - то кров України
показати весь коментар
16.07.2025 22:06 Відповісти
Коммисарше Урсуле еще не надоела эта показуха? Когда ей нужно она нагибает будь-кого. Совсем не демократическими методами.
показати весь коментар
16.07.2025 22:12 Відповісти
Схоже - лише допомога від ГУР , або СБУ , допоможе словакам відмовитись від кацапського газу !
показати весь коментар
16.07.2025 22:13 Відповісти
Выбросите их нахрен из Евросоюза! Я посмотрю как словаки заскулят тогда!
показати весь коментар
16.07.2025 22:25 Відповісти
Це падло гірше мадярського.
показати весь коментар
16.07.2025 22:32 Відповісти
Фріца коліном під зад з ЄС разом з кнуром орбаном.
показати весь коментар
16.07.2025 22:33 Відповісти
наркоман добровільно сів на газову голку хла..
а тепер кричить караул,
що без хла газу страдає його організм..
показати весь коментар
16.07.2025 22:39 Відповісти
Які проблеми? Можна дозволити купувати, але заборонити усім країнам навколо Словаччини та Уйобщини його транспортувати.
показати весь коментар
16.07.2025 22:41 Відповісти
 
 