Фіцо у листі до фон дер Ляєн заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі він розкритикував плани ЄС щодо відмови від російського газу.

Відповідний лист Фіцо опублікував у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього Європейського Союзу. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою",- написав прем'єр Словаччини.

Фіцо заявив, що вважає цю пропозицію ЄС санкційною і тому "природно пов’язуємо її з запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації".

"Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після вирішення суттєвих ризиків, пов’язаних із REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року", - йдеться у листі.

Читайте також: Фіцо доручив своєму послу в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Фіцо закликав фон дер Ляєн використати найближчі години та дні для продовження діалогу з урядом Словаччини, зокрема для "чіткого тлумачення зобов’язань Єврокомісії".

Очільник словацького уряду додав, що до того моменту Братислава "вимагатиме відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій" проти РФ.

Раніше повідомлялося, що у середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень.

Читайте також: Словаччина знову зірвала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії: Фіцо висунув вимогу (оновлено)