Фіцо у листі до фон дер Ляєн заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі він розкритикував плани ЄС щодо відмови від російського газу.
Відповідний лист Фіцо опублікував у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього Європейського Союзу. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою",- написав прем'єр Словаччини.
Фіцо заявив, що вважає цю пропозицію ЄС санкційною і тому "природно пов’язуємо її з запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації".
"Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після вирішення суттєвих ризиків, пов’язаних із REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року", - йдеться у листі.
Фіцо закликав фон дер Ляєн використати найближчі години та дні для продовження діалогу з урядом Словаччини, зокрема для "чіткого тлумачення зобов’язань Єврокомісії".
Очільник словацького уряду додав, що до того моменту Братислава "вимагатиме відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій" проти РФ.
Раніше повідомлялося, що у середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.
Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень.
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Отказ от российских энергоресурсов ЕС проводит по другой схеме. Там необходимо большинство.
Санкции - это да. Там должно быть единогласно
Истерика.
а тепер кричить караул,
що без хла газу страдає його організм..