Фицо в письме к фон дер Ляйен заявил, что Словакия никогда не поддержит инициативу ЕС относительно отказа от российского газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме он раскритиковал планы ЕС по отказу от российского газа.
Соответствующее письмо Фицо опубликовал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU в сфере поставок газа, поскольку она нанесет ущерб словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего Европейского Союза. Представлением этого предложения ЕК грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом", - написал премьер Словакии.
Фицо заявил, что считает это предложение ЕС санкционным и поэтому "естественно связываем его с предложенным 18-м пакетом санкций против Российской Федерации".
"Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после решения существенных рисков, связанных с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года", - говорится в письме.
Фицо призвал фон дер Ляйен использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога с правительством Словакии, в частности для "четкого толкования обязательств Еврокомиссии".
Глава словацкого правительства добавил, что до того момента Братислава "будет требовать отсрочки голосования по 18-му пакету санкций" против РФ.
Ранее сообщалось, что в среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.
Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.
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Отказ от российских энергоресурсов ЕС проводит по другой схеме. Там необходимо большинство.
Санкции - это да. Там должно быть единогласно
Можливо санкції на нафтопровід "дрюжбє" накладені десь на території сосії невідомими настамнєтами дуже допомогли б у вирішенні даного питання що до газу...
Истерика.
Пора вже оті закони міняти, але для цього потрібна одностайність, і вгадайте, хто буде проти?!
Боюсь, що є лише один вихід - усі ці союзи розпустити і негайно скликати інші - без отого баласту. Але хто ж цим буде займатися, коли орки на порозі. Ось і виходить замкнуте коло...
а тепер кричить караул,
що без хла газу страдає його організм..