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Новости Отказ от российского газа Санкции ЕС против России
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Фицо в письме к фон дер Ляйен заявил, что Словакия никогда не поддержит инициативу ЕС относительно отказа от российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме он раскритиковал планы ЕС по отказу от российского газа.

Соответствующее письмо Фицо опубликовал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU в сфере поставок газа, поскольку она нанесет ущерб словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего Европейского Союза. Представлением этого предложения ЕК грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом", - написал премьер Словакии.

Фицо заявил, что считает это предложение ЕС санкционным и поэтому "естественно связываем его с предложенным 18-м пакетом санкций против Российской Федерации".

"Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после решения существенных рисков, связанных с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года", - говорится в письме.

Читайте также: Фицо поручил своему послу в Брюсселе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Фицо призвал фон дер Ляйен использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога с правительством Словакии, в частности для "четкого толкования обязательств Еврокомиссии".

Глава словацкого правительства добавил, что до того момента Братислава "будет требовать отсрочки голосования по 18-му пакету санкций" против РФ.

Ранее сообщалось, что в среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.

Читайте также: Словакия снова сорвала принятие 18-го пакета санкций против России: Фицо выдвинул требование (обновлено)

Автор: 

Газ (10242) санкции (11661) Фицо Роберт (211) Урсула фон дер Ляйен (566)


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Топ комментарии
+15
ну, можно финансирование перекрыть, на основании того, что словакия не поддержала санкции и их экономика таким образом не страдает, зачем поддерживать не страдающую экономику
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16.07.2025 21:54 Ответить
+8
Ну - не перегинай палицю... Словаки, здебільшого, нормальні люди... Просто у них до влади, шахрайським шляхом, дорвалось словацьке "ЗЕ-бидло"...
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16.07.2025 21:59 Ответить
+7
Навіщо Європейський союз тримає тих виродків, мадяр і словак?
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16.07.2025 21:51 Ответить
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Сказав - тільки через мій труп
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16.07.2025 21:47 Ответить
Ну у него бизнес с рашкой. А что вы хотели?
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16.07.2025 22:02 Ответить
Это лишнее.
Отказ от российских энергоресурсов ЕС проводит по другой схеме. Там необходимо большинство.
Санкции - это да. Там должно быть единогласно
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16.07.2025 22:39 Ответить
І шо ви йому зробите ? Нічого!
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16.07.2025 21:48 Ответить
ну, можно финансирование перекрыть, на основании того, что словакия не поддержала санкции и их экономика таким образом не страдает, зачем поддерживать не страдающую экономику
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16.07.2025 21:54 Ответить
Не буде кворуму... до такаго ящику пандори ЄС не готувався
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16.07.2025 21:58 Ответить
Угорщині вже кранік якось прикручували. Тож якийсь механізм є.
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16.07.2025 22:12 Ответить
Треба креатив проявити. Наприклад, зпросити словацьких письменників на безкоштовні курси з стрілецької підготовки...
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16.07.2025 22:18 Ответить
Чого це???
Можливо санкції на нафтопровід "дрюжбє" накладені десь на території сосії невідомими настамнєтами дуже допомогли б у вирішенні даного питання що до газу...
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16.07.2025 23:45 Ответить
Навіщо Європейський союз тримає тих виродків, мадяр і словак?
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16.07.2025 21:51 Ответить
Ну - не перегинай палицю... Словаки, здебільшого, нормальні люди... Просто у них до влади, шахрайським шляхом, дорвалось словацьке "ЗЕ-бидло"...
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16.07.2025 21:59 Ответить
в Украине тоже не глупые! но, имеем, что имеем!
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16.07.2025 22:06 Ответить
................................
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16.07.2025 22:11 Ответить
а в Україні як дорвалось?
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17.07.2025 00:11 Ответить
Ну ніяк не може Фіцо відірватись від путінської ширінки
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16.07.2025 21:52 Ответить
Та там уже глубока любов
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16.07.2025 22:00 Ответить
щоб він захлибнувся тою «любов'ю»...
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16.07.2025 22:41 Ответить
як і Оманська Гнида
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17.07.2025 00:12 Ответить
Проститутке пригрозили перестать платит в рублях.
Истерика.
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16.07.2025 21:52 Ответить
Краще накласти санкції на нафтопровід "дрюжбє" десь на території сосії невідомими настамнєтами, це допомогло б у вирішенні даного питання що до газу...
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16.07.2025 23:47 Ответить
Ой, як красиво перекладена фраза "Фіцо смоктатиме у *****"
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16.07.2025 21:53 Ответить
Ну уже всем понятно что они лишние в ЕС. Но яек пока не хватает 🤔
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16.07.2025 21:53 Ответить
а нефтепровод Дружба перекрыть у кого яиц не хватает?! или то другое?!
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16.07.2025 22:04 Ответить
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16.07.2025 22:14 Ответить
Не яєк, а законів. Бо оці усі заклади - ЄС, ООН, НАТО - будувалися одразу після жахливої війни та розраховувалися на "дорослих" та відповідальних. Тому немає механізму вилучення з об'єднання. Сам можеш вийти, як ота Британія чи Франція з НАТО при Де Голі (потім повернулася), а вигнати - немає можливості. І поки там були таки дорослі та відповідальні, все працювало. А потім понабрали отої совкової наволочі їз Східньої Європи, і почалось!!! То якась бідна, але нахабна Болгарія вимагає у сусідів міняти назву країни, то ще якась дотаційна хвойда хоче, щоб усі навкруги міняли свою історію за останні 2 тисячи років, бо їй не подобається, як вона виглядає (а вона ж вже член, то й можна вийожуватися по повній), то якісь падлюки на зарплаті у х**ла просто дійшли до нахабного шантажу.
Пора вже оті закони міняти, але для цього потрібна одностайність, і вгадайте, хто буде проти?!
Боюсь, що є лише один вихід - усі ці союзи розпустити і негайно скликати інші - без отого баласту. Але хто ж цим буде займатися, коли орки на порозі. Ось і виходить замкнуте коло...
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16.07.2025 22:51 Ответить
Московський недострєльонний, дуріє від нікчемності керівників ЄС щодо його витребеньок за гроші газпрьому !!!
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16.07.2025 21:58 Ответить
Говорит никогда не поддержит и тут же говорит договаривайтесь с нами в ближайшие часы и дни )
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16.07.2025 22:01 Ответить
Чи не накласти санкції малюка-буданова на цю курву запутєнську?
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16.07.2025 22:03 Ответить
Нехай наше посольство у словатчині продвигає ідею: російський газ - то кров України
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16.07.2025 22:06 Ответить
Коммисарше Урсуле еще не надоела эта показуха? Когда ей нужно она нагибает будь-кого. Совсем не демократическими методами.
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16.07.2025 22:12 Ответить
Схоже - лише допомога від ГУР , або СБУ , допоможе словакам відмовитись від кацапського газу !
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16.07.2025 22:13 Ответить
Выбросите их нахрен из Евросоюза! Я посмотрю как словаки заскулят тогда!
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16.07.2025 22:25 Ответить
Це падло гірше мадярського.
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16.07.2025 22:32 Ответить
Фріца коліном під зад з ЄС разом з кнуром орбаном.
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16.07.2025 22:33 Ответить
наркоман добровільно сів на газову голку хла..
а тепер кричить караул,
що без хла газу страдає його організм..
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16.07.2025 22:39 Ответить
Які проблеми? Можна дозволити купувати, але заборонити усім країнам навколо Словаччини та Уйобщини його транспортувати.
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16.07.2025 22:41 Ответить
Скільки ще потрібно часу, щоб в ЄС визнали, що їх система управління недієздатна???!!!!
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16.07.2025 23:53 Ответить
Бо він на цьому має скажені бабки. І Орбан теж. Пуйло всю Європу затяг в схематози на газі. Правда притомні політики заради безпеки своїх країн відмовитись.
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17.07.2025 00:01 Ответить
 
 