Фицо в письме к фон дер Ляйен заявил, что Словакия никогда не поддержит инициативу ЕС относительно отказа от российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме он раскритиковал планы ЕС по отказу от российского газа.

Соответствующее письмо Фицо опубликовал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU в сфере поставок газа, поскольку она нанесет ущерб словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего Европейского Союза. Представлением этого предложения ЕК грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом", - написал премьер Словакии.

Фицо заявил, что считает это предложение ЕС санкционным и поэтому "естественно связываем его с предложенным 18-м пакетом санкций против Российской Федерации".

"Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после решения существенных рисков, связанных с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года", - говорится в письме.

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Фицо призвал фон дер Ляйен использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога с правительством Словакии, в частности для "четкого толкования обязательств Еврокомиссии".

Глава словацкого правительства добавил, что до того момента Братислава "будет требовать отсрочки голосования по 18-му пакету санкций" против РФ.

Ранее сообщалось, что в среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.

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