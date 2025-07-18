Словакия согласилась постепенно отказаться от российского газа, - Еврокомиссия

Европейская комиссия и правительство Словакии согласовали планы постепенного отказа страны от потребления российского газа с учетом национальных особенностей.

Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она отметила, что такой подход должен обеспечить энергетическую безопасность Словакии, а также стабильность поставок и цен во всем ЕС. По ее словам, Россия неоднократно доказывала, что является ненадежным партнером.

"Отказ от ее энергоносителей - это шаг к большей безопасности", - подчеркнула Итконен. В то же время правительство Словакии до сих пор рассматривает окончательный вариант предложенного плана.

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