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Новости Отказ от российского газа
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Словакия согласилась постепенно отказаться от российского газа, - Еврокомиссия

словаччина

Европейская комиссия и правительство Словакии согласовали планы постепенного отказа страны от потребления российского газа с учетом национальных особенностей.

Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она отметила, что такой подход должен обеспечить энергетическую безопасность Словакии, а также стабильность поставок и цен во всем ЕС. По ее словам, Россия неоднократно доказывала, что является ненадежным партнером.

"Отказ от ее энергоносителей - это шаг к большей безопасности", - подчеркнула Итконен. В то же время правительство Словакии до сих пор рассматривает окончательный вариант предложенного плана.

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Автор: 

Газ (10243) Еврокомиссия (1486) Словакия (1027)


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"...поступової відмови країни від споживання російського газу з урахуванням національних особливостей." Джерело: https://censor.net/ua/n3564036
Національні особливості - нахабність та хитрожопість.
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18.07.2025 17:23 Ответить
Угу.
І той вибитий зуб у фіци все одно був з карієсом...
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18.07.2025 17:43 Ответить
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18.07.2025 17:58 Ответить
Фіца ніколи не перестане смоктати путінську цицьку.
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18.07.2025 18:15 Ответить
 
 