Турция не будет поддерживать план ЕС по отказу от российского газа, - Politico

транзит газа

Турция не планирует придерживаться нового законодательства Европейского Союза о полном отказе от российского топлива. Это может создать "лазейку" для продолжения поставок российского газа в Европу.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Турция не будет поддерживать план ЕС по отказу от импорта российского газа, что ставит под угрозу усилия Брюсселя избавиться от зависимости блока от энергоресурсов Москвы",- пишет издание.

Отмечается, что Турция долгое время была ключевым транзитным каналом для российских энергоносителей в Европу. Однако, после предложенного ЕС плана полного отказа от импорта российского газа до 2027 года, этот маршрут находится под пристальным вниманием.

"Чтобы выполнить свой план Брюссель хочет ввести больше требований к мониторингу, чтобы лучше оценить, как и откуда московский газ продолжает попадать в блок. Однако, чтобы это работало, ЕС, вероятно, понадобится информация от ключевых транзитных стран, таких как Турция. Тогда как Анкара в этом не заинтересована", - говорится в статье.

Читайте также: Европарламент рассмотрит отказ от российского газа на год раньше, - Reuters

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Анкара не поддерживает односторонние санкции, поскольку они могут ухудшить экономическую ситуацию и энергетическую безопасность, и выступает только за санкции на уровне Совета Безопасности ООН.

"Нежелание Турции соблюдать положения ЕС по мониторингу может создать проблемы для эффективного внедрения предложенного регламента, особенно учитывая растущую роль Турции как транзитного пункта и потенциального хаба для российского газа",- заявил депутат Европарламента от партии Зеленых Вилле Нийнистьо, который возглавляет работу Европейского парламента над новым законопроектом.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год - до января 2027 года.

Читайте также: Словакия согласилась постепенно отказаться от российского газа, - Еврокомиссия

