Туреччина не підтримуватиме план ЄС щодо відмови від російського газу,- Politico

транзит газу

Туреччина не планує дотримуватися нового законодавства Європейського Союзу щодо повної відмови від російського палива. Це може створити "лазівку" для продовження постачання російського газу до Європи.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Туреччина не підтримуватиме план ЄС щодо відмови від імпорту російського газу, що ставить під загрозу зусилля Брюсселя позбутися залежності блоку від енергоресурсів Москви",- пише видання.

Зазначається, що Туреччина тривалий час ключовим транзитним каналом для російських енергоносіїв до Європи. Однак, після запропонованого ЄС плану повної відмови від імпорту російського газу до 2027 року, цей маршрут перебуває під пильною увагою.

"Щоб виконати свій план Брюссель хоче запровадити більше вимог до моніторингу, щоб краще оцінити, як і звідки московський газ продовжує потрапляти до блоку. Однак, щоб це працювало, ЄС, ймовірно, знадобиться інформація від ключових транзитних країн, таких як Туреччина. Тоді як Анкара в цьому не зацікавлена", - йдеться у статті.

Читайте також: Європарламент розгляне відмову від російського газу на рік раніше, - Reuters

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що Анкара не підтримує односторонні санкції, оскільки вони можуть погіршити економічну ситуацію та енергетичну безпеку, і виступає лише за санкції на рівні Ради Безпеки ООН.

"Небажання Туреччини дотримуватися положень ЄС щодо моніторингу може створити проблеми для ефективного впровадження запропонованого регламенту, особливо враховуючи зростаючу роль Туреччини як транзитного пункту та потенційного хабу для російського газу",- заявив депутат Європарламенту від партії Зелених Вілле Нійністьо, який очолює роботу Європейського парламенту над новим законопроєктом.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік - до січня 2027 року.

Читайте також: Словаччина погодилася поступово відмовитися від російського газу, - Єврокомісія

