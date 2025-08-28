Китай вперше придбав російський СПГ, з підсанкційного заводу Arctic LNG 2, – Bloomberg
Танкер Arctic Mulan з партією скрапленого газу з підсанкційного російського заводу Arctic LNG 2 уперше пришвартувався в Китаї – на LNG-терміналі Бейхай.
Arctic Mulan завантажився на плавучому сховищі на сході Росії на початку червня, де зберігалося паливо з Arctic LNG 2, повідомляє Bloomberg.
Підприємство, яке США внесли під санкції за адміністрації Джо Байдена, торік відвантажувало паливо "тіньовим флотом", однак судна не заходили до імпортних терміналів через побоювання вторинних санкцій. Загалом торік завод відправив на експорт вісім партій, але в жовтні зупинився через відсутність покупців і сезонне льодоутворення, після чого вантажі перевели до російських сховищ.
Зазначається, що Arctic LNG 2 є ключовим у планах РФ утричі збільшити експорт СПГ до 2030 року й замістити падіння трубопровідних поставок до Європи.
Водночас США наразі утримуються від нових кроків проти покупців російського СПГ, зосереджуючись на тиску щодо імпорту російської нафти Індією та дипломатичних зусиллях з припинення вогню.
Раніше повідомлялось, що США пропонували Росії спільні проєкти в енергетиці під час перемовин про мир в Україні, – Reuters.
Очевидно, цього недостатньо.
Треба починати думати над тим, аби морськими дронами, потайки спущеними на воду з якихось "типу цивільних суден", топити нафто- і газовози росії в міжнародних водах десь в Індійському чи Тихому океанах. В Середземному і Балтійському морях не хотілося б, бо можна удар по екології ЄС завдати, а десь там, ближче до Індії і Китаю, треба пояснити росіянам, що "ви не будете возити нафту і газ кораблями, поки іде війна".
Топити кораблі під прапорами офшорів нажаль не дадуть західні політики, хіба під російським прапором як Arctic Mulan, можна б було б купити яхту і атакувати його дронами, газ не шкодить екології, як потоплення танкеру і це буде хорошим рішенням.
с чего вы взяли, что он под российским прапором?