Китай вперше придбав російський СПГ, з підсанкційного заводу Arctic LNG 2, – Bloomberg

Танкер Arctic Mulan з партією скрапленого газу з підсанкційного російського заводу Arctic LNG 2 уперше пришвартувався в Китаї – на LNG-терміналі Бейхай.

Arctic Mulan завантажився на плавучому сховищі на сході Росії на початку червня, де зберігалося паливо з Arctic LNG 2, повідомляє Bloomberg.

Підприємство, яке США внесли під санкції за адміністрації Джо Байдена, торік відвантажувало паливо "тіньовим флотом", однак судна не заходили до імпортних терміналів через побоювання вторинних санкцій. Загалом торік завод відправив на експорт вісім партій, але в жовтні зупинився через відсутність покупців і сезонне льодоутворення, після чого вантажі перевели до російських сховищ.

Зазначається, що Arctic LNG 2 є ключовим у планах РФ утричі збільшити експорт СПГ до 2030 року й замістити падіння трубопровідних поставок до Європи.

Читайте також: Євросоюз збільшив імпорт російського газу морем: Росія заробила за пів року 4,5 мільярда євро

Водночас США наразі утримуються від нових кроків проти покупців російського СПГ, зосереджуючись на тиску щодо імпорту російської нафти Індією та дипломатичних зусиллях з припинення вогню.

Раніше повідомлялось, що США пропонували Росії спільні проєкти в енергетиці під час перемовин про мир в Україні, – Reuters.

газ (8077) Китай (2209) росія (14973) санкції (4672) танкер (223) LNG-термінал (88)
+1
При Байдені Китай сидів сумирно і старався не висовуватись в відкриту. А при Тампоні всі терористи клали йух і на Тампона і на санкції і на світовий порядок і закони
показати весь коментар
28.08.2025 13:02 Відповісти
+1
Україна накладає санкції на паливно-енергетичний комплекс росії шляхом дронових атак на нафтопроводи, нафтопереробні заводи, нафтобази, морські порти.
Очевидно, цього недостатньо.
Треба починати думати над тим, аби морськими дронами, потайки спущеними на воду з якихось "типу цивільних суден", топити нафто- і газовози росії в міжнародних водах десь в Індійському чи Тихому океанах. В Середземному і Балтійському морях не хотілося б, бо можна удар по екології ЄС завдати, а десь там, ближче до Індії і Китаю, треба пояснити росіянам, що "ви не будете возити нафту і газ кораблями, поки іде війна".
показати весь коментар
28.08.2025 13:15 Відповісти
Косорилі користуються нагодою і душать свинособак по всім напрямкам...
показати весь коментар
28.08.2025 13:04 Відповісти
У нас малі дрони 30 вибухівки, вони роблять пошкодження які добре горять і мають вигляд на відео, але швидко ремонтуються, при прильоті балістики в 500 кг ситуація була б зовсім інша....

Топити кораблі під прапорами офшорів нажаль не дадуть західні політики, хіба під російським прапором як Arctic Mulan, можна б було б купити яхту і атакувати його дронами, газ не шкодить екології, як потоплення танкеру і це буде хорошим рішенням.
показати весь коментар
28.08.2025 13:36 Відповісти
"під російським прапором як Arctic Mulan"

с чего вы взяли, что он под российским прапором?
показати весь коментар
28.08.2025 14:13 Відповісти
The vessel ARCTIC MULAN (IMO 9864837, MMSI 273260840) is a LNG Tanker built in 2024 (1 year old) and currently sailing under the flag of Russia.
показати весь коментар
28.08.2025 14:21 Відповісти
До речі збудований під час дії "нищівних" санцій, і якось набитий західним обладнанням та електронікою
показати весь коментар
28.08.2025 14:22 Відповісти
ок, ясно. просто название такое китайское
показати весь коментар
28.08.2025 14:26 Відповісти
Річ шла про морські дрони, там вибухівки 300-500 кг. Але питання як їх доставити за тисячі км?
показати весь коментар
28.08.2025 14:24 Відповісти
На яхті, без проблем взагалі, і пустити в відкритих водах...
показати весь коментар
28.08.2025 14:26 Відповісти
в нас є на зберіганні у бритів 4 тральщики з комплектом команди. навіщо ті цивільні яхти
показати весь коментар
28.08.2025 14:36 Відповісти
Тральщики це військові судна, їх легко відслідкувати і взагалі атакувати ракетами, яхт плаває море в тому регіоні і ще всяких контрабандних та риболовецьких суден. Крайнього потім ніяк не знайдеш хто запустив.
показати весь коментар
28.08.2025 14:47 Відповісти
Теоретично так, але практично через протоки і на таку відстань дуууууже малоімовірно.
показати весь коментар
28.08.2025 14:36 Відповісти

