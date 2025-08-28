Китай вперше придбав російський СПГ, з підсанкційного заводу Arctic LNG 2, – Bloomberg

Танкер Arctic Mulan з партією скрапленого газу з підсанкційного російського заводу Arctic LNG 2 уперше пришвартувався в Китаї – на LNG-терміналі Бейхай.

Arctic Mulan завантажився на плавучому сховищі на сході Росії на початку червня, де зберігалося паливо з Arctic LNG 2, повідомляє Bloomberg.

Підприємство, яке США внесли під санкції за адміністрації Джо Байдена, торік відвантажувало паливо "тіньовим флотом", однак судна не заходили до імпортних терміналів через побоювання вторинних санкцій. Загалом торік завод відправив на експорт вісім партій, але в жовтні зупинився через відсутність покупців і сезонне льодоутворення, після чого вантажі перевели до російських сховищ.

Зазначається, що Arctic LNG 2 є ключовим у планах РФ утричі збільшити експорт СПГ до 2030 року й замістити падіння трубопровідних поставок до Європи.

Читайте також: Євросоюз збільшив імпорт російського газу морем: Росія заробила за пів року 4,5 мільярда євро

Водночас США наразі утримуються від нових кроків проти покупців російського СПГ, зосереджуючись на тиску щодо імпорту російської нафти Індією та дипломатичних зусиллях з припинення вогню.

Раніше повідомлялось, що США пропонували Росії спільні проєкти в енергетиці під час перемовин про мир в Україні, – Reuters.