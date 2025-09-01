Данія запропонувала Євросоюзу закрити лазівку для імпорту російського газу в ЄС, - Bloomberg

Данія, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу, запропонувала країнам блоку спосіб закрити потенційну лазівку, яка б дозволила імпортувати російський газ після набуття чинності відповідної заборони наприкінці 2027 року.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на відповідний документ данського головування, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Данія запропонувала зобовʼязати імпортерів газу надавати національним органам влади докази того, що газ не був вироблений в Росії.

У документі висвітлюються особливі занепокоєння щодо потоків газу, що надходять через "Турецький потік" – великий газопровід між Росією та Південно-Східною Європою.

"Природний газ, що надходить до Союзу через кордони або інтерконектори між Союзом і Росією або Білоруссю, а також через інтерконектор "Странджа-2" / Малкоклар ("Турецький потік"), вважається експортованим, прямо або опосередковано, з РФ, якщо не надано однозначних доказів протилежного",- йдеться у пропозиції Данії.

Запропоновані зміни підкреслюють занепокоєння тим, що російський газ все ще може потрапити на ринок ЄС після запровадження заборони.

Bloomberg пише, що пропозиція також передбачає, що постачання російського газу за чинними контрактами терміном менше одного року буде припинене не пізніше 17 червня 2026 року, за винятком країн, що не мають виходу до моря – таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на поставки за існуючими довгостроковими угодами набуде чинності до кінця 2027-го.

Данія прагне погодити заборону російського газу серед держав-членів ЄС до жовтня 2025-го, після чого має провести переговори з Європарламентом, щоб досягти остаточної угоди до кінця року.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік - до січня 2027 року.

Також нагадаємо, що Туреччина не планує дотримуватися нового законодавства Європейського Союзу щодо повної відмови від російського палива. Це може створити "лазівку" для продовження постачання російського газу до Європи.

