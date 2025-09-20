В ЕС обсуждают меры против поставок нефти Венгрии и Словакии по трубопроводу "Дружба", - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает вопрос торговых мер, направленных против импорта российской нефти, которую все еще покупают Венгрия и Словакия.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источников, исполнительный орган блока пересматривает вопрос об импорте российской нефти через нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию и Словакию, и рассматриваемые меры в основном коснутся этих поставок, если они не будут постепенно прекращены.

Эти обсуждения происходят параллельно с новым пакетом санкций, который Евросоюз представил в пятницу, 19 сентября. Предложенные ограничения включают запрет на российский сжиженный газ, и сначала будут применяться к краткосрочным контрактам через шесть месяцев после вступления в силу, а затем к долгосрочным соглашениям с 1 января 2027 года.

В рамках санкционного пакета ЕС также предлагаются ограничения против более 100 танкеров так называемого "теневого флота" России и ряда компаний, участвующих в торговле энергоресурсами, включая те, что работают в третьих странах.

Отмечается, что большинство других стран ЕС обязались постепенно прекратить весь импорт российского ископаемого топлива до конца 2027 года, и применение торговых мер может стать вариантом, если правительства Будапешта и Братиславы не представят планы выхода.

