РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8168 посетителей онлайн
Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов
592 6

В ЕС обсуждают меры против поставок нефти Венгрии и Словакии по трубопроводу "Дружба", - Bloomberg

єс

Европейский Союз рассматривает вопрос торговых мер, направленных против импорта российской нефти, которую все еще покупают Венгрия и Словакия.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источников, исполнительный орган блока пересматривает вопрос об импорте российской нефти через нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию и Словакию, и рассматриваемые меры в основном коснутся этих поставок, если они не будут постепенно прекращены.

Эти обсуждения происходят параллельно с новым пакетом санкций, который Евросоюз представил в пятницу, 19 сентября. Предложенные ограничения включают запрет на российский сжиженный газ, и сначала будут применяться к краткосрочным контрактам через шесть месяцев после вступления в силу, а затем к долгосрочным соглашениям с 1 января 2027 года.

Читайте также: Венгрия блокирует план ЕС по отказу от российских нефти и газа, - Politico

В рамках санкционного пакета ЕС также предлагаются ограничения против более 100 танкеров так называемого "теневого флота" России и ряда компаний, участвующих в торговле энергоресурсами, включая те, что работают в третьих странах.

Отмечается, что большинство других стран ЕС обязались постепенно прекратить весь импорт российского ископаемого топлива до конца 2027 года, и применение торговых мер может стать вариантом, если правительства Будапешта и Братиславы не представят планы выхода.

Читайте также: Польша призвала ЕС полностью отказаться от российской нефти до конца 2026 года, - The Guardian

Автор: 

Венгрия (2126) нефть (2010) россия (97281) Словакия (1059) Евросоюз (17595)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кращій заход шодо постачання мудпкпм парашной нафти - постпвка дронів для СБС ЗСУ, для повного знищення трубопровода "Дркжба".
показать весь комментарий
20.09.2025 19:32 Ответить
Обговорюють... Процес - наше все.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:32 Ответить
Запропоновані обмеження включають заборону на російський скраплений газ, і спочатку застосовуватимуться до короткострокових контрактів через шість місяців після набрання чинності, а потім до довгострокових угод з 1 січня 2027 року.
Чомусь нагорнулися сльози радості...
показать весь комментарий
20.09.2025 19:35 Ответить
з Мадяром побалакайте. той скоріше все зробить.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:38 Ответить
Ну, а поки йтимуть обговорення, як щодо деокупації Нагірного Карабаху упродовж 30 років, Птахи Мадяра щоденно будуть пильнувати зупинку цього ************ нафтогону!!
І переговірникам буде якось спокійніше, з року в рік, обговорювати й обговорювати!!
показать весь комментарий
20.09.2025 19:41 Ответить
Що там обговорювати? Мадяр вже все за вас зробив.
показать весь комментарий
20.09.2025 19:47 Ответить
 
 