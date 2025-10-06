РУС
Новости Сотрудничество Украины и Словакии
Словакия стремится усилить сотрудничество с Украиной в сфере ОПК, - глава Минобороны Калиняк

Вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк

Вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что правительство страны заинтересовано в новых оборонных проектах с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая на третьем Международном форуме оборонных индустрий в Киеве Калиняк отметил, что украинский оборонный опыт является "уникальным и буквально испытанным в огне".

"Мы открыты к инвестициям в совместные оборонные проекты по обе стороны словацко-украинской границы. Поэтому я включил в свою делегацию нескольких представителей словацкой оборонной промышленности. Они здесь, чтобы провести переговоры со своими украинскими коллегами по конкретным проектам для усиления нашего сотрудничества", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия предоставит 14-й пакет поддержки Украине, - глава Минобороны Калиняк

По словам словацкого министра, Украина показала миру, насколько эффективными могут быть инновационные решения в защите своего суверенитета и сохранении независимости.

"Эта устойчивость, основанная на инновациях, является вдохновением для всех нас. Мы, в свою очередь, предлагаем наши возможности в сфере боеприпасов, инженерии, разминирования, химического обнаружения, косвенного огня, специального производства и многих других отраслях", - добавил Калиняк.

Также читайте: Сибига и глава МИД Словакии Бланар обсудили вопросы энергетической безопасности

оборона (5289) помощь (8129) Словакия (1071) ОПК (210)
Й це усього залетілона ЄС кілька рашистських пустлопорожніх дронів - й пустопорожні заяви "рішучих" стають наповнюватися змістом та діями? Головне щоб МІН ДІЧ не втратив вплив свого бізнесу й у ЄС
06.10.2025 17:13 Ответить
Та навряд чи.Хочуть розвідати секрети для кацапів
06.10.2025 17:25 Ответить
Тю, а як же "Дружба"?
06.10.2025 17:24 Ответить
Треба прийняти рішення.
Труси чи хрестик?
06.10.2025 17:26 Ответить
Мочу хай п'ють, замість дронів

.
06.10.2025 17:35 Ответить
Цей Фіцо зламався, надсилайте з боліт наступного
