Словакия стремится усилить сотрудничество с Украиной в сфере ОПК, - глава Минобороны Калиняк
Вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что правительство страны заинтересовано в новых оборонных проектах с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Выступая на третьем Международном форуме оборонных индустрий в Киеве Калиняк отметил, что украинский оборонный опыт является "уникальным и буквально испытанным в огне".
"Мы открыты к инвестициям в совместные оборонные проекты по обе стороны словацко-украинской границы. Поэтому я включил в свою делегацию нескольких представителей словацкой оборонной промышленности. Они здесь, чтобы провести переговоры со своими украинскими коллегами по конкретным проектам для усиления нашего сотрудничества", - сказал он.
По словам словацкого министра, Украина показала миру, насколько эффективными могут быть инновационные решения в защите своего суверенитета и сохранении независимости.
"Эта устойчивость, основанная на инновациях, является вдохновением для всех нас. Мы, в свою очередь, предлагаем наши возможности в сфере боеприпасов, инженерии, разминирования, химического обнаружения, косвенного огня, специального производства и многих других отраслях", - добавил Калиняк.
