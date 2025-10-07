Словаччина блокує 19-й пакет санкцій проти РФ та хоче обговорень на найвищому рівні, - Йозвяк
Словаччина блокує запровадження 19-го пакета санкцій проти Росії до 23 жовтня.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у ЄС досягли домовленості про обмеження пересувань російських дипломатів всередині Євросоюзу. Угорщина зняла вето щодо цього.
"Але весь пакет санкцій може бути прийнятий лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче обговорення на найвищому рівні", - зазначив Йозвяк.
Зокрема, від «Шахедів» у Єлабузі до бомбардувальників в Енгельсі.
це самі кращі санкції
На зарплаті з кремля сидять!
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
