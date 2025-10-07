УКР
Словаччина блокує 19-й пакет санкцій проти РФ та хоче обговорень на найвищому рівні, - Йозвяк

Хто блокує санкції проти РФ у Євросоюзі? Журналіст дав відповідь

Словаччина блокує запровадження 19-го пакета санкцій проти Росії до 23 жовтня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ЄС досягли домовленості про обмеження пересувань російських дипломатів всередині Євросоюзу. Угорщина зняла вето щодо цього.

"Але весь пакет санкцій може бути прийнятий лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче обговорення на найвищому рівні", - зазначив Йозвяк.

+2
***** видно дереворублів підкинув і скачуху на нафту пообіцяло кінчене кацпське падло.
показати весь коментар
07.10.2025 12:25 Відповісти
+2
Ці воші нa тілі Європи вже викликають сильне бажання викинути їх з ЄС.
показати весь коментар
07.10.2025 12:27 Відповісти
+2
Наші сусіди крім румунів та молдован всі підораси.
показати весь коментар
07.10.2025 12:35 Відповісти
це самі кращі санкції
показати весь коментар
07.10.2025 12:31 Відповісти
А фламінги не справилися?😩
показати весь коментар
07.10.2025 12:39 Відповісти
в запасі
показати весь коментар
07.10.2025 12:51 Відповісти
У вигляді відосиків.
показати весь коментар
07.10.2025 13:11 Відповісти
Гниди чекають на свого васала!
На зарплаті з кремля сидять!
показати весь коментар
07.10.2025 12:32 Відповісти
як кажуть - ситий голодного не розуміє, якщоб у той падли йозвяка від москальскої рокети загинуда би донька, то гадаю ця падла змінила би думку..поки цих гнід це не торакається то вони всі у розпачі..гниди вони гниди і є
показати весь коментар
07.10.2025 12:35 Відповісти
А до чого тут Йозвяк, як мова йде фіцо?
показати весь коментар
07.10.2025 12:42 Відповісти
Ти зовсім тупий? Йозвяк як раз все щодо України із ЕС і робить новини. проблема у фІцо і його уряді
показати весь коментар
07.10.2025 12:58 Відповісти
головне щоб не подавились, коли смокчут путіну
показати весь коментар
07.10.2025 12:36 Відповісти
Для фіцо найвищий рівень - це х¥#ло.
показати весь коментар
07.10.2025 12:44 Відповісти
На найвищому рівні - хоче з Господом Богом перебазарити?
показати весь коментар
07.10.2025 12:44 Відповісти
Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.
показати весь коментар
07.10.2025 13:01 Відповісти
Ага. І рибку з'їсти, і на велосипеді покататись.
Словаччина блокує 19-й пакет санкцій проти РФ та хоче обговорень на найвищому рівні, - Йозвяк
показати весь коментар
07.10.2025 13:27 Відповісти
 
 