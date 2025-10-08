РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8711 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине от Дании
416 0

Николаев готовится к зиме: Дания передала энергетикам новую технику

Николаев получил новую технику от Дании

Коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" получило новую технику для прохождения зимнего периода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальные автомобили отправило в областной центр Королевство Дания.

Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, ключи от автомобилей лично передал министр бизнеса, промышленности и финансовых дел Дании Мортен Бедсков.

Также читайте: Кулеба: после 3 лет перерыва в Николаев вернули пресную воду. ФОТО

Новая техника позволит эффективнее обслуживать коммунальные сети и своевременно реагировать на аварийные ситуации. Благодаря этому повышается надежность работы предприятия и комфорт жителей Николаева.

Ранее мы писали о том, что 7 октября Николаев получил централизованное снабжение пресной воды - впервые, с 2022 года, когда россияне взорвали ключевой магистральный водопровод. Построен полностью новый трубопровод протяженностью 136 км - в две нитки по 67,9 км каждая.

Читайте также: Кремль заявил, что многие жители Одессы и Николаева "хотели бы связать свою судьбу" с Россией

Система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Дания (675) зима (174) Николаев (2200) Николаевская область (2226) помощь (8135) техника (1836) помощь и поддержка (890) Николаевский район (124)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 