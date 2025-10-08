Николаев готовится к зиме: Дания передала энергетикам новую технику

Коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" получило новую технику для прохождения зимнего периода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальные автомобили отправило в областной центр Королевство Дания.

Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, ключи от автомобилей лично передал министр бизнеса, промышленности и финансовых дел Дании Мортен Бедсков.

Новая техника позволит эффективнее обслуживать коммунальные сети и своевременно реагировать на аварийные ситуации. Благодаря этому повышается надежность работы предприятия и комфорт жителей Николаева.

Ранее мы писали о том, что 7 октября Николаев получил централизованное снабжение пресной воды - впервые, с 2022 года, когда россияне взорвали ключевой магистральный водопровод. Построен полностью новый трубопровод протяженностью 136 км - в две нитки по 67,9 км каждая.

Система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

