Оккупанты впервые с начала войны атаковали Николаев КАБами, - ОВА
Российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами (КАБ).
Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким 17 октября в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
Атака произошла 16 октября.
"Это впервые, когда до Николаева долетели КАБы. В принципе, это первый раз с начала войны, когда окраины города были атакованы управляемыми авиационными бомбами", - отметил Ким.
По его словам, тип КАБов сейчас устанавливают специалисты.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что около 12:00 16 октября Россия атаковала Николаев с самолета Су-34 из акватории Черного моря. Прошло без пострадавших.
В мониторинговых телеграм-каналах утверждали, что Россия впервые испытала на Николаеве модернизированную КАБ дальностью 150 км.
До речи, вас давно з дурки виписали?
Кім Чен Ин. Кім ще там? Я думав, пішов по шляху мера Одеси...
-поховання загиблих
-новий надпотужний відосик
-гру хрєном на роялі.