Оккупанты впервые с начала войны атаковали Николаев КАБами, - ОВА

Россияне впервые атаковали Николаев управляемыми авиабомбами

Российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами (КАБ).

Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким 17 октября в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

Атака произошла 16 октября.

"Это впервые, когда до Николаева долетели КАБы. В принципе, это первый раз с начала войны, когда окраины города были атакованы управляемыми авиационными бомбами", - отметил Ким.

По его словам, тип КАБов сейчас устанавливают специалисты.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что около 12:00 16 октября Россия атаковала Николаев с самолета Су-34 из акватории Черного моря. Прошло без пострадавших.

В мониторинговых телеграм-каналах утверждали, что Россия впервые испытала на Николаеве модернизированную КАБ дальностью 150 км.

Николаев (2202) обстрел (30056) Ким Виталий (245) КАБ (444)
+5
За це мешканці Миколава повинні дякувати Слугам ***** та особисто найвеличнийшаму шашличнику Ze.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:05 Ответить
+4
А зеленський, з умеровим гончаруком шмигалем та разумковим і даниловим, ********** самітами міру-мір ублажав та гадив Україні!
показать весь комментарий
17.10.2025 17:53 Ответить
+3
Якось непомітно на Шмарофоні пропали ********** "пазітівних" про кацапські КАБи, які летять недалеко, і не попадають. Але розповідей про розкрадання всіх і всього Порошенком побільшало.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:07 Ответить
Народна прикмета: Якщо рашисти масово почали бомбардувати міста і енергетику, значить скоро будуть перемовини. Це все до чого призводить ваще загравання з рашистами
показать весь комментарий
17.10.2025 17:52 Ответить
А зеленський, з умеровим гончаруком шмигалем та разумковим і даниловим, ********** самітами міру-мір ублажав та гадив Україні!
показать весь комментарий
17.10.2025 17:53 Ответить
З Зеленським не може бути інакше !
показать весь комментарий
17.10.2025 18:03 Ответить
За це мешканці Миколава повинні дякувати Слугам ***** та особисто найвеличнийшаму шашличнику Ze.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:05 Ответить
Якби Ze було президентом - цієї війни би не було.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:08 Ответить
Точно, з 2014.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:12 Ответить
Так так, і України б давно не було. Но в той час, 2014 рік, Вальодя не болотувався в президенти, він в той час рубив бабло на Московії по саунам товстосумів та виступав на ТОТ перед сепарами, а тоб він точно б задавив би цю війну у зародиші.
До речи, вас давно з дурки виписали?
показать весь комментарий
17.10.2025 18:14 Ответить
Останній раз більше ніж два роки тому.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:32 Ответить
Воно ж і відчуваєтся.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:44 Ответить
Якось непомітно на Шмарофоні пропали ********** "пазітівних" про кацапські КАБи, які летять недалеко, і не попадають. Але розповідей про розкрадання всіх і всього Порошенком побільшало.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:07 Ответить
Дивно, що хтось досі дивится ту похабну клоунсько-марафонську клоунаду.
показать весь комментарий
17.10.2025 19:12 Ответить
Кім Чен Ин . Кім ще там? Я думав, пішов по шляху мера Одеси...
показать весь комментарий
17.10.2025 18:07 Ответить
карти з направлєніями шляхів піднесуть і зразу піде )
показать весь комментарий
17.10.2025 18:20 Ответить
Зате знов будують шляхи. Куча техніки, бетону - та разі потрібні військовим бетоні укріпрайьони - нахрін тих військовик. Це тіки суровікін зміг побудувати на Запоріжжі укріплення. А наші військові і так будуть - саме так хотіла ота українська більшість - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
показать весь комментарий
17.10.2025 18:41 Ответить
У відподьвідь на вороджі обстріли очикуємо :
-поховання загиблих
-новий надпотужний відосик
-гру хрєном на роялі.
показать весь комментарий
17.10.2025 18:52 Ответить
 
 