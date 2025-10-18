Окупанти атакували Лозову: спалахнула пожежа, шестеро постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 18 жовтня, близько 17:30 російські війська завдали удару по житловому сектору міста Лозова в Харківській області, внаслідок чого сталася пожежа, є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, попередньо, удару було завдано керованою авіабомбою.

У результаті влучання сталися руйнації та пожежа на території приватного домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 80 м кв.

За попередніми даними, постраждали дві жінки.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучені підрозділи ДСНС, в тому числі офіцер-рятувальник громади.

Оновлена інформація

Пізніше в ДСНС Харківщини повідомили, що внаслідок удару вже відомо про чотирьох постраждалих









Оновлення на 20:14

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 11 приватних будинків.



Постраждали шестеро людей: 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також постраждав 39-річний чоловік.



Зазначається, що 47-річна та 77-річна жінки дістали вибухові травми та були шпиталізовані. Ще четверо постраждалих отримали допомогу медиків на місці.

На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС та медики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих атак на Харківщину упродовж дня 18 жовтня загинула одна людина, ще шестеро осіб зазнали поранень.





