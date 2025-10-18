Рашисти атакували дроном автівку на Харківщині: загинув чоловік, троє поранених. ФОТО
На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали. Поліція наразі документує наслідки ворожого удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, сьогодні вранці між селами у Золочівській громаді сталося влучання ударного безпілотника в цивільний автомобіль.
Жертви ворожого удару
Унаслідок удару загинув 35-річний чоловік. Ще троє чоловіків отримали гостру реакцію на стрес.
На місце події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.
Більше інформації про ворожу атаку на цю мить немає.
