Рашисти атакували дроном автівку на Харківщині: загинув чоловік, троє поранених. ФОТО

На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали. Поліція наразі документує наслідки ворожого удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні вранці між селами у Золочівській громаді сталося влучання ударного безпілотника в цивільний автомобіль.

Також читайте: Доба на Харківщині: одна людина загинула, ще одна травмована. ФОТОрепортаж

Жертви ворожого удару

Унаслідок удару загинув 35-річний чоловік. Ще троє чоловіків отримали гостру реакцію на стрес.

На місце події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.

Більше інформації про ворожу атаку на цю мить немає.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ