Рашисты атаковали дроном автомобиль на Харьковщине: погиб мужчина, трое раненых. ФОТО
На Харьковщине, в результате попадания FPV-дрона, погиб мужчина, еще трое пострадали. Полиция сейчас документирует последствия вражеского удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, сегодня утром между селами в Золочевской громаде произошло попадание ударного беспилотника в гражданский автомобиль.
Жертвы вражеского удара
В результате удара погиб 35-летний мужчина. Еще трое мужчин получили острую реакцию на стресс.
На место происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.
Больше информации о вражеской атаке на данный момент нет.
