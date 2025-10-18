Рашисты атаковали дроном автомобиль на Харьковщине: погиб мужчина, трое раненых. ФОТО

На Харьковщине, в результате попадания FPV-дрона, погиб мужчина, еще трое пострадали. Полиция сейчас документирует последствия вражеского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня утром между селами в Золочевской громаде произошло попадание ударного беспилотника в гражданский автомобиль.

Жертвы вражеского удара

В результате удара погиб 35-летний мужчина. Еще трое мужчин получили острую реакцию на стресс.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.

Больше информации о вражеской атаке на данный момент нет.

