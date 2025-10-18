Сутки на Харьковщине: один человек погиб, еще один травмирован. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские захватчики атаковали Купянский, Изюмский, Чугуевский и Харьковский районы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 17 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 1 БПЛА (тип устанавливается).
"В результате обстрела в с. Зеленый Гай Великобурлукской громады погиб 58-летний мужчина, пострадала 83-летняя женщина", - отметил Синегубов.
В Изюмском районе, в селе Оскол, беспилотник попал в трактор. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, зафиксированы повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены 4 частных дома, мастерская, 2 трактора, автомобиль (с. Зеленый Гай), гражданское предприятие, электросети (пос. Великий Бурлук), электросети, дом культуры (пос. Шевченково);
- в Чугуевском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, вблизи железнодорожного вокзала в городе Чугуев произошло попадание БПЛА. В селе Петропавловка в результате удара дрона поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Возник пожар;
- в Харьковском районе произошел пожар складских помещений в городе Дергачи.
Последствия обстрела Чугуева
Вечером 17 октября российские войска обстреляли город Чугуев. Враг нанес по городу 10 ударов, сообщила городской голова Галина Минаева.
По ее данным, в результате обстрела обесточены почти все микрорайоны города.
"Энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники", - сообщила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль