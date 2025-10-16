Ночью россияне нанесли 12 ракетных и 56 ударов БПЛА по энергетической системе и газонефтяной инфраструктуре Харьковщины, - ОВА

За последние сутки Харьковская область подверглась массированному комбинированному обстрелу, в результате чего повреждена энергетическая система и газонефтяная инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, обстрелы начались около 23:00 и продолжались до утра. Последний удар произошел в 7.30 - несколькими ракетами и "шахедами" по энергетическому объекту в Лозовском районе, в результате чего более 7000 абонентов остались без электроснабжения.

В области ввели аварийные графики отключений в связи со стабилизацией общенациональной энергетической системы.

Сообщается, что всего ночью враг нанес по энергетической системе и газонефтяной инфраструктуре Харьковщины 12 ракетных и 56 ударов БПЛА.

Оккупанты применяли тактику повторных ударов, чтобы нанести максимальное поражение людям, которые приступили к ликвидации последствий - подразделениям ГСЧС и работникам аварийных служб.

Были мобилизованы все службы, созданы соответствующие штабы, которые работают круглосуточно над ликвидацией последствий вражеских обстрелов.

"Наша задача - стабилизировать систему, чтобы эти удары не повлияли на прохождение отопительного сезона", - добавил Синегубов.