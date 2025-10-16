Вночі росіяни завдали 12 ракетних і 56 ударів БпЛА по енергетичній системі і газонафтовій інфраструктурі Харківщини, - ОВА
Упродовж останньої доби Харківська область зазнала масованого комбінованого обстрілу, унаслідок чого пошкоджено енергетичну систему і газонафтову інфраструктуру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як зазначається, обстріли розпочалися близько 23:00 і тривали до ранку. Останній удар стався о 7.30 - кількома ракетами і "шахедами" по енергетичному об’єкту в Лозівському районі, внаслідок чого понад 7000 абонентів залишилися без електропостачання.
В області запровадили аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи.
Повідомляється, що загалом вночі ворог завдав по енергетичній системі і газонафтовій інфраструктурі Харківщини 12 ракетних і 56 ударів БпЛА.
Окупанти застосовували тактику повторних ударів, щоб завдати максимального ураження людям, які приступили до ліквідації наслідків – підрозділам ДСНС і працівникам аварійних служб.
Було мобілізовано всі служби, створено відповідні штаби, які працюють цілодобово над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.
"Наше завдання – стабілізувати систему, щоб ці удари не вплинули на проходження опалювального сезону", - додав Синєгубов.
