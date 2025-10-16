УКР
Десятки ракет і сотні БпЛА: РФ ушосте за жовтень атакувала газову інфраструктуру. Є постраждалі, - Міненерго

Міненерго: в Україні - значні руйнування газових мереж

У ніч на 16 жовтня російські війська знову завдали масованого удару по газовій інфраструктурі України. Це вже шоста атака від початку жовтня.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по об’єктах газової галузі ворог випустив десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні ударних безпілотників.

"Під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти у кількох областях. Є влучання та пошкодження, частину об’єктів тимчасово виведено з роботи. На жаль, постраждали працівники газової галузі - чотирьом фахівцям надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окрім газової інфраструктури, ворог атакував також інші енергетичні об’єкти.

Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення стабільної роботи систем.

"Закликаємо споживачів за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електроенергії. Дякуємо усім фахівцям, які залучені до ліквідації наслідків цього удару", - додали в міністерстві.

Раніше у Повітряних Силах повідомляли, що цієї ночі російські війська випустили по Україні 37 ракет та 320 БпЛА різних типів. Основна ціль рашистів - об'єкти енергетичної інфраструктури України.

А наші "десятки ракет", мабуть, лежать на складах.
Фарба ще не висохла.
От висохне, тоді ми ого-го!
16.10.2025 12:29 Відповісти
+2
Наша надія тільки на Господа Бога
Треба в гріхах каятись та просити про захист
16.10.2025 12:37 Відповісти
+2
вчора писали, китай, італія
16.10.2025 12:45 Відповісти
Треба вияснити хто у світі продає кацапам компоненти для взривчатих продуктів
Просто зробити список помагателей вбивств і огласити у ЗМІ
16.10.2025 12:32 Відповісти
Тобто Китай поставляє раше для вбивств українців , А ХТОСЬ З УКРАЇНЦІВ привозе китайські авто і продають українцям ?
треба назвати призвіща постачальників
16.10.2025 12:49 Відповісти
і шо це вирішить в країні довбойобів?ви наче новин не читаєте що тут відбувається....
16.10.2025 13:10 Відповісти
хоч хтось це розуміє
16.10.2025 12:46 Відповісти
Спочатку треба Бога благодарити , а потім вже щось просити
Яка кількість українців може бути благодарна ?
показати весь коментар
Бо мабуть не треба було гундосому виродку, маючи абсолютно голу сраку, без ППО і ракет, демонстративно зривати енерго-договорняк і пукати по нпз напередодні сезону? А, йому ж насрати на людей, йому головне з хлом пісуюнами помірятися. А люди хай здихають в холоді і темряві. Зато потужно і незламно. Кончена гниль.
16.10.2025 12:45 Відповісти
Тобто ви проти що нищять НПЗ ворога, який заправляє орудія вбивст дизелем ?
16.10.2025 12:53 Відповісти
Звісно він не подарунок ,але на це і розраховують кацапи....зламати наш дух....і не було ніякого перемир'я....не розумію де ви живете...у нас кожен день шахеди сотнями і ракети між ними....ви про що взагалі?
16.10.2025 13:13 Відповісти
Поки Грізні Фламіндічі не скажуть своє тверде слово.... Чи є шанс нормально перезимувати ???
16.10.2025 13:52 Відповісти
 
 