Десятки ракет і сотні БпЛА: РФ ушосте за жовтень атакувала газову інфраструктуру. Є постраждалі, - Міненерго

У ніч на 16 жовтня російські війська знову завдали масованого удару по газовій інфраструктурі України. Це вже шоста атака від початку жовтня.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по об’єктах газової галузі ворог випустив десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні ударних безпілотників.

"Під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти у кількох областях. Є влучання та пошкодження, частину об’єктів тимчасово виведено з роботи. На жаль, постраждали працівники газової галузі - чотирьом фахівцям надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окрім газової інфраструктури, ворог атакував також інші енергетичні об’єкти.

Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення стабільної роботи систем.

"Закликаємо споживачів за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електроенергії. Дякуємо усім фахівцям, які залучені до ліквідації наслідків цього удару", - додали в міністерстві.

Раніше у Повітряних Силах повідомляли, що цієї ночі російські війська випустили по Україні 37 ракет та 320 БпЛА різних типів. Основна ціль рашистів - об'єкти енергетичної інфраструктури України.