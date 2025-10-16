УКР
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
Атака РФ по газовидобутку на Полтавщині може спричинити дефіцит газу та зростання тарифів, - Гончар

Удар по ДТЕК на Полтавщині: імпорт газу і підвищення тарифів неминучі

Удар по об’єктах ДТЕК "Нафтогазвидобування" створює загрозу для опалювального сезону. Україні доведеться імпортувати більше газу, що може призвести для збільшення тарифи.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

За його словами, попередньо відомо, що постраждали об’єкти ДТЕК "Нафтогазвидобування" — другої за обсягами газодобувної компанії в Україні після державної АТ "Укргазвидобування". Ця компанія забезпечує газом ТЕЦ і ТЕС, що входять до групи ДТЕК, тому удар матиме безпосередні наслідки для опалювального періоду.

"Щоб покрити дефіцит енергоринку, доведеться більше імпортувати газу, а це додаткові кошти. Раніше ДТЕК проводив експерименти з закупівлі скрапленого газу, який у газифікованому вигляді доставляли в Україну по газопроводах. Але комерційно це дорожчий варіант", - наголосив Гончар.

Він також розкритикував заяви про нібито неминуче збереження тарифів на енергоносії:

"Заяви щодо не підвищення тарифів, на мою думку, є хибними. Це популістський підхід. Сподіватися на партнерів і самим нічого не робити - неправильне рішення. Вже зараз треба думати про опалювальний сезон 2026/27".

Гончар додав, що об’єкти нафтогазовидобутку, на відміну від інфраструктури "Укренерго", здебільшого не мають захисту, що робить їх особливо вразливими для російських атак.

Нагадаємо,  вночі 16 жовтня ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.

Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 320 БпЛА та 37 ракет випустила РФ по Україні: основна ціль - енергетика, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Зростання тарифиф для пересичных это понятно. Чии скважини бомбанули? Или как газ качать то частные а как отвечать за обязательства и восстанавливать то - " Необходимо купа грошей державного бюджету на видновлення?
16.10.2025 12:06 Відповісти
То це все заради підвищення тарифів?
16.10.2025 12:10 Відповісти
ничего не понятно... пусть восстанавливают за свой счет
показати весь коментар
16.10.2025 12:09 Відповісти
Те саме і в раше - не можуть визначитися чиї нпз і хто їх повинен відновлювати.
16.10.2025 12:11 Відповісти
Нагадаємо, вночі 16 жовтня ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. -перий по податкам,вгадайте хто???пам-пам-пам......бинго......ренатка...готуйте викручувати кишені,а головне жовтень,опалеення,,,неочикуванно......
16.10.2025 12:30 Відповісти
дтек.....
16.10.2025 12:27 Відповісти
Походу так. 3,5 роки кацапи чомусь туди нічого не закидали. А коли знову підняли питання тарифів, то сонцесяйний лідер всіх галактик Всесвіту мудро у вечірньому відосику заявив: Нєт, для холопав пака всє астайотся как єсть...". Рейтинги. А тут і прилетіло. Чекаємо нового відосика, де лідор тепер почне все валити на північних мокш і підведе до "необхідності" здерти побільше шерсті з овець під соусом "загальної доброї справи".
16.10.2025 12:22 Відповісти
Без лохів і життя погане.
16.10.2025 12:11 Відповісти
Як неочікувано. І хто б міг подумати що таке можливо? Напевно будівельники трьохрівневого захисту.
16.10.2025 12:20 Відповісти
І що ти у свому центрі глобалістики здобув? Центрів до*уя - толку ні*уя з вас грантожерів!
16.10.2025 12:23 Відповісти
Ага, ворью главное тарифы для лохов поднимать и рассказывать басни как говорится, кому война а кому мать родна...
16.10.2025 12:25 Відповісти
ДОБРЕ ШО ПІДКАЗАВ фірташ ВЖЕ ДУМАЄ
16.10.2025 12:47 Відповісти
 
 