Атака РФ по газовидобутку на Полтавщині може спричинити дефіцит газу та зростання тарифів, - Гончар

Удар по об’єктах ДТЕК "Нафтогазвидобування" створює загрозу для опалювального сезону. Україні доведеться імпортувати більше газу, що може призвести для збільшення тарифи.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

За його словами, попередньо відомо, що постраждали об’єкти ДТЕК "Нафтогазвидобування" — другої за обсягами газодобувної компанії в Україні після державної АТ "Укргазвидобування". Ця компанія забезпечує газом ТЕЦ і ТЕС, що входять до групи ДТЕК, тому удар матиме безпосередні наслідки для опалювального періоду.

"Щоб покрити дефіцит енергоринку, доведеться більше імпортувати газу, а це додаткові кошти. Раніше ДТЕК проводив експерименти з закупівлі скрапленого газу, який у газифікованому вигляді доставляли в Україну по газопроводах. Але комерційно це дорожчий варіант", - наголосив Гончар.

Він також розкритикував заяви про нібито неминуче збереження тарифів на енергоносії:

"Заяви щодо не підвищення тарифів, на мою думку, є хибними. Це популістський підхід. Сподіватися на партнерів і самим нічого не робити - неправильне рішення. Вже зараз треба думати про опалювальний сезон 2026/27".

Гончар додав, що об’єкти нафтогазовидобутку, на відміну від інфраструктури "Укренерго", здебільшого не мають захисту, що робить їх особливо вразливими для російських атак.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.



Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

