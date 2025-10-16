Роботу об’єктів газовидобутку на Полтавщині зупинено внаслідок атаки РФ, - ДТЕК (оновлено)

Російські загарбники завдали удару по об'єктах газовидобутку на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.



Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена", - зазначили там.

Т.в.о. глави ОВА Когут заявив, що внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості.

Через атаку без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня повідомлялось про вибухи у Полтавській області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ