Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
Роботу об’єктів газовидобутку на Полтавщині зупинено внаслідок атаки РФ, - ДТЕК (оновлено)

РФ вдарила по об’єктах газовидобутку на Полтавщині

Російські загарбники завдали удару по об'єктах газовидобутку на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.

Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена", - зазначили там.

Т.в.о. глави ОВА Когут заявив, що внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості.

Через атаку без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня повідомлялось про вибухи у Полтавській області.

Удар у відповідь по Ямальському хресту і Параша лишится майже вся без газу.

16.10.2025 09:07 Відповісти
Фламінги вже на старті.
16.10.2025 09:11 Відповісти
Рашиські чорти знищують Україну ,гідної відповіді нема ,лише пусті розмови ні про що.
16.10.2025 09:18 Відповісти
Так якби ж то...
16.10.2025 09:08 Відповісти
залишилося коксом заправити і масований потужний удар забезпечений...
16.10.2025 09:16 Відповісти
А томагавки? Вони теж на старті.
16.10.2025 09:31 Відповісти
#Zalman_Shuher:

А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,

"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.

Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.

Підвели просто під удар московських.

В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедов по цілі.Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздеж та провокація.
16.10.2025 09:16 Відповісти
а ось тепер очікуємо підняття цін і на газ ,бо гроші по плану самі себе не зароблять,так ренатику????...
16.10.2025 09:19 Відповісти
А чому "чекаємо"? Кабмін на тому тижні вже підняв ціни на газ для тепло- і енергогенеруючих підприємств. Десь на 20-25%. На газ для піпла підняття не буде, зате виростуть платіжки за тепло з початком опалювального сезону, а там і електроенергія подорожчає.
16.10.2025 09:41 Відповісти
Кацапи готують нас до зими - може б охолодити їх запал
16.10.2025 09:23 Відповісти
Ви праві, але мільйони дронів у нас тільки в телемарафоні.
16.10.2025 09:34 Відповісти
А як так у нас склалось, що майже за всі енергоресурси відповідає одна контора ДТЕК??? Свого часу в 2014 році самий головний "хазяін Донбасу" міг би послати чорта-хуйла подалі і не гратися в політику. Але він вибрав шлях подудіти на заводах Маріуполя. Додудівся!?!?!
16.10.2025 09:35 Відповісти
Йому похер. Він в безпеці, достатку та в себе в замку, задравши ноги, попиває пивасик. Додуділись ті хто працював на тих заводах та жив в тих містах. Хто ходили та кричали - "вова введі"
16.10.2025 10:00 Відповісти
це дрону похер, пора починати їх карати, мудаків по справжньому
16.10.2025 10:24 Відповісти
зате ми один раз вимкнули світло в белгороді
16.10.2025 09:38 Відповісти
Ну і де атвєтка? Нафіга було триндіти про дзеркальні відповіді та погрожувати блекаутами у мацкві? Це ж тобі не шоубіз, де треба наробити багато галасу, щоб привернути до себе увагу.
16.10.2025 09:54 Відповісти
Ви що, дійсно вірите тому що ота гнусява срака, яка говорить - розказує у відосіках для поціновувачів серіалу про Голобородька?
16.10.2025 10:04 Відповісти
 
 