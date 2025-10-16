Работа объектов газодобычи в Полтавской области остановлена в результате атаки РФ, - ДТЭК

Российские захватчики нанесли удар по объектам газодобычи на Полтавщине.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами.



В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена", - отметили там.

В.и.о. главы ОВА Когут заявил, что в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.

Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах.

Напомним, утром 16 октября сообщалось о взрывах в Полтавской области.

