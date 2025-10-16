РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
4 518 9

Россия нанесла ракетный удар по Украине: взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтавской области

Воздушная тревога

Утром 16 октября по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и Суспільне.

В 05:21 утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили в Воздушных силах.

По сообщениям корреспондентов "Суспільного", взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Воздушные силы сообщили о скоростных целях в направлении Павлограда и Днепра. Также сообщалось о ракетах, движущихся курсом на Полтавщину.

В 06:21 Воздушные силы снова сообщили о взлете МиГ-31К.

Фламінго- от вінта!💪
16.10.2025 06:42 Ответить
у своїй голові він переміг вже давно.
16.10.2025 07:05 Ответить
А что в Изюме атаковать? Там же нету никого и ничего уже очень давно
16.10.2025 07:19 Ответить
****** біснувате, продовжує робити злочини проти Мирної України!!
Виконавці його наказів, будуть покарані на додаток до майже 2.000.000 орків, що уже задвохсотив ****** в Україні, з 2014 року!
16.10.2025 07:55 Ответить
Йому на орків/свинособак *******,хоч 20млн...
16.10.2025 08:16 Ответить
2M - то загальні втрати. Безповоротних добре як 300 тис.
16.10.2025 08:25 Ответить
Була інфа від рашиків, що втрати досягають практично 1:1 по 200 та 300
16.10.2025 08:38 Ответить
А ми їх томагавками з фламінгами!
Щоб зрозуміли що однакову ціну прийдеться платити.
16.10.2025 08:58 Ответить
фламінго буде завтра. багато, але завтра.
16.10.2025 09:05 Ответить
 
 