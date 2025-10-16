Россия нанесла ракетный удар по Украине: взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтавской области
Утром 16 октября по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и Суспільне.
В 05:21 утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили в Воздушных силах.
По сообщениям корреспондентов "Суспільного", взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.
Воздушные силы сообщили о скоростных целях в направлении Павлограда и Днепра. Также сообщалось о ракетах, движущихся курсом на Полтавщину.
В 06:21 Воздушные силы снова сообщили о взлете МиГ-31К.
Виконавці його наказів, будуть покарані на додаток до майже 2.000.000 орків, що уже задвохсотив ****** в Україні, з 2014 року!
Щоб зрозуміли що однакову ціну прийдеться платити.