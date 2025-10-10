Метеоусловия затрудняют сбивание вражеских целей на 20-30%, - Зеленский

Из-за метереологических условий возможность сбития вражеских целей уменьшилась на 20-30%.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, отвечая на вопрос о последствиях сегодняшней атаки РФ по Украине, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы сказал, что я считаю, что метеоусловия где-то уменьшили отражение наши где-то процентов, я считаю, на 20-30. Я думаю, что это дало такой эффект, но тем не менее, если мы можем в течение дня восстановить, почти восстановить водоснабжение, и я думаю, что будут процессы по более положительным решениям по электричеству", - сказал глава государства.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

