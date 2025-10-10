РУС
Метеоусловия затрудняют сбивание вражеских целей на 20-30%, - Зеленский

Из-за метереологических условий возможность сбития вражеских целей уменьшилась на 20-30%.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, отвечая на вопрос о последствиях сегодняшней атаки РФ по Украине, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы сказал, что я считаю, что метеоусловия где-то уменьшили отражение наши где-то процентов, я считаю, на 20-30. Я думаю, что это дало такой эффект, но тем не менее, если мы можем в течение дня восстановить, почти восстановить водоснабжение, и я думаю, что будут процессы по более положительным решениям по электричеству", - сказал глава государства.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Читайте также: Зеленский: Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта

«Я б сказав, що я вважаю»
Відчуйте цей витончений тон спеціаліста по знищенню ворожих цілей!
показать весь комментарий
10.10.2025 20:32 Ответить
)) це друга похідна від ймовірності. ну він то цього не знає
показать весь комментарий
10.10.2025 20:51 Ответить
Сьогодні була агресивна доріжка; вона його цілком втомила.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:09 Ответить
Що не в ту ніздрю вдихнув?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:14 Ответить
Ну, так сталося... таке буває...
показать весь комментарий
10.10.2025 21:25 Ответить
І жнець , і швець,і на дуді гравець!
показать весь комментарий
10.10.2025 20:34 Ответить
Що і на дуді ху#м?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:08 Ответить
Тобто потужне ППО працює на 30% гірше лише через хмарність? За це не гріх і другий золотий унітаз купити.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:37 Ответить
ні...че ппо погано працює через поганий асфальт.Потрібно терміново переробити дороги.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:10 Ответить
... а на порозі ще й морози - ще хуже буде??? Продовжуй...по тексту!
показать весь комментарий
10.10.2025 20:38 Ответить
Справу розкрито! Винні Погода, Кличко і Порошенко. Ну і ще Залужний.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:41 Ответить
санукціїї введе і громадянства лишить - але із погодою буде думати....
показать весь комментарий
10.10.2025 20:43 Ответить
Фахівець, ****.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:43 Ответить
ця ГНИДА дає підсказку або виправдовується ?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:43 Ответить
Ну ,а москалям погодні умови не можуть також заважати?((((
показать весь комментарий
10.10.2025 20:44 Ответить
Головне, що ніяка погода не заважає зе-шоблі красти і брехати, аж гай шумить.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:45 Ответить
Іноді краще промовчати ніж нести таку .....
показать весь комментарий
10.10.2025 20:55 Ответить
самий раз ******* по москві
показать весь комментарий
10.10.2025 20:57 Ответить
Метеоумови ускладнюють збиття ворожих цілей, але сприяли розмінуванню та здачі пуйлові Півдня разом з ЗАЕС.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:01 Ответить
НЕ КАЖІТЬ ВІДКРИТО ЦЕ ВОРОГАМ. Вони надалі це використовуватимум. навіть не знаючи. що це саме так
показать весь комментарий
10.10.2025 21:03 Ответить
Що будуть використовувати?Тупість лідора нації?То вони давно її використовуюють
показать весь комментарий
10.10.2025 21:07 Ответить
Використовуватимуть
показать весь комментарий
10.10.2025 21:05 Ответить
Нє вінаватий я,то усьо погода!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:06 Ответить
То винна погода, а не розформування мвг та перевод їх у піхоту? А також товя брехня про дрони-перехоплювачі, які фактично, не реалізовані?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:08 Ответить
Якщо в кацапів нафтобази палають через суху траву то чого б у нас ппо має добре працювати через погану погоду? А тому що немає тої пепео. А через погані метеоумови з вікна вертольота чи одномоторного літака не видно в тумані шахєда. Ото й все ППО
показать весь комментарий
10.10.2025 21:14 Ответить
У путіна були нєровності зємлі, у цього малороського подражателя - метеоумови. Нікчемний блазень🤡
показать весь комментарий
10.10.2025 21:26 Ответить
 
 