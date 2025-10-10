Метеоумови ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30%, - Зеленський

Через метереологічні умови можливість збиття ворожих цілей зменшилася на 20-30%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо наслідків сьогоднішньої атаки РФ по Україні, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б сказав, що я вважаю, що метеомови десь зменшили відбиття наші десь відсотків, я вважаю, на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект, але тим не менш, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, і я думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці", - сказав глава держави.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

