УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8928 відвідувачів онлайн
Новини ППО України Масований ракетний обстріл
720 28

Метеоумови ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30%, - Зеленський

ппо

Через метереологічні умови можливість збиття ворожих цілей зменшилася на 20-30%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо наслідків сьогоднішньої атаки РФ по Україні, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б сказав, що я вважаю, що метеомови десь зменшили відбиття наші десь відсотків, я вважаю, на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект, але тим не менш, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, і я думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці", - сказав глава держави.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Читайте також: Зеленський: Україні потрібно захистити протиповітряною обороною 203 ключові об’єкти

Автор: 

Зеленський Володимир (25760) обстріл (31274)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
«Я б сказав, що я вважаю»
Відчуйте цей витончений тон спеціаліста по знищенню ворожих цілей!
показати весь коментар
10.10.2025 20:32 Відповісти
+6
Справу розкрито! Винні Погода, Кличко і Порошенко. Ну і ще Залужний.
показати весь коментар
10.10.2025 20:41 Відповісти
+4
І жнець , і швець,і на дуді гравець!
показати весь коментар
10.10.2025 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Я б сказав, що я вважаю»
Відчуйте цей витончений тон спеціаліста по знищенню ворожих цілей!
показати весь коментар
10.10.2025 20:32 Відповісти
)) це друга похідна від ймовірності. ну він то цього не знає
показати весь коментар
10.10.2025 20:51 Відповісти
Сьогодні була агресивна доріжка; вона його цілком втомила.
показати весь коментар
10.10.2025 21:09 Відповісти
Що не в ту ніздрю вдихнув?
показати весь коментар
10.10.2025 21:14 Відповісти
Ну, так сталося... таке буває...
показати весь коментар
10.10.2025 21:25 Відповісти
І жнець , і швець,і на дуді гравець!
показати весь коментар
10.10.2025 20:34 Відповісти
Що і на дуді ху#м?
показати весь коментар
10.10.2025 21:08 Відповісти
Тобто потужне ППО працює на 30% гірше лише через хмарність? За це не гріх і другий золотий унітаз купити.
показати весь коментар
10.10.2025 20:37 Відповісти
ні...че ппо погано працює через поганий асфальт.Потрібно терміново переробити дороги.
показати весь коментар
10.10.2025 21:10 Відповісти
... а на порозі ще й морози - ще хуже буде??? Продовжуй...по тексту!
показати весь коментар
10.10.2025 20:38 Відповісти
Справу розкрито! Винні Погода, Кличко і Порошенко. Ну і ще Залужний.
показати весь коментар
10.10.2025 20:41 Відповісти
санукціїї введе і громадянства лишить - але із погодою буде думати....
показати весь коментар
10.10.2025 20:43 Відповісти
Фахівець, ****.
показати весь коментар
10.10.2025 20:43 Відповісти
ця ГНИДА дає підсказку або виправдовується ?
показати весь коментар
10.10.2025 20:43 Відповісти
Ну ,а москалям погодні умови не можуть також заважати?((((
показати весь коментар
10.10.2025 20:44 Відповісти
Головне, що ніяка погода не заважає зе-шоблі красти і брехати, аж гай шумить.
показати весь коментар
10.10.2025 20:45 Відповісти
Іноді краще промовчати ніж нести таку .....
показати весь коментар
10.10.2025 20:55 Відповісти
самий раз ******* по москві
показати весь коментар
10.10.2025 20:57 Відповісти
Метеоумови ускладнюють збиття ворожих цілей, але сприяли розмінуванню та здачі пуйлові Півдня разом з ЗАЕС.
показати весь коментар
10.10.2025 21:01 Відповісти
НЕ КАЖІТЬ ВІДКРИТО ЦЕ ВОРОГАМ. Вони надалі це використовуватимум. навіть не знаючи. що це саме так
показати весь коментар
10.10.2025 21:03 Відповісти
Що будуть використовувати?Тупість лідора нації?То вони давно її використовуюють
показати весь коментар
10.10.2025 21:07 Відповісти
Використовуватимуть
показати весь коментар
10.10.2025 21:05 Відповісти
Нє вінаватий я,то усьо погода!
показати весь коментар
10.10.2025 21:06 Відповісти
То винна погода, а не розформування мвг та перевод їх у піхоту? А також товя брехня про дрони-перехоплювачі, які фактично, не реалізовані?
показати весь коментар
10.10.2025 21:08 Відповісти
Якщо в кацапів нафтобази палають через суху траву то чого б у нас ппо має добре працювати через погану погоду? А тому що немає тої пепео. А через погані метеоумови з вікна вертольота чи одномоторного літака не видно в тумані шахєда. Ото й все ППО
показати весь коментар
10.10.2025 21:14 Відповісти
У путіна були нєровності зємлі, у цього малороського подражателя - метеоумови. Нікчемний блазень🤡
показати весь коментар
10.10.2025 21:26 Відповісти
Нам вже пояснювали, що вся Україна була у блекауті через хмарну погоду.
показати весь коментар
10.10.2025 21:31 Відповісти
Якщо людина не "копенгаген", то їй "спєци" вішають на вуха що попало. Про що це я ?Та про те що якби не ці" метеоумови" ,то до того, що прилетіло ,потрібно було б додати ще 50-60 ракет Х-101 які русня відмінила саме завдяки "метеоумовам." Тому що на кінцевому відрізку траєкторії ці ракети самонаводяться по "картинці" на яку вони запрограмовані. А за тих метеоумов що були на той час, "картинки" ракети не змогли побачити.
показати весь коментар
10.10.2025 22:09 Відповісти
 
 