Об’єкт енергетики та приватні будинки пошкоджено на Полтавщині

У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетики Полтавщини.

Про це повідомив т.в.о. главі ОВА Когут, інформує Цензор.НЕТ.

В області працювали сили ППО.

"Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені ГАВ та спецГАВ", - йдеться в повідомленні.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило.

