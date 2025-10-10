УКР
Об’єкт енергетики та приватні будинки пошкоджено на Полтавщині

Удари по енергетиці. На Полтавщині відключення світла

У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетики Полтавщини.

Про це повідомив т.в.о. главі ОВА Когут, інформує Цензор.НЕТ.

В області працювали сили ППО.

"Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені ГАВ та спецГАВ", - йдеться в повідомленні.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило.

обстріл (31274) енергетика (2741) Полтавська область (1248) Кременчуцький район (50)
гав і спецгав, клоуни проиколюються.
показати весь коментар
10.10.2025 08:48 Відповісти
В Полтаві в одному із районів ГАВ діяв 2,5 години
починаючи з 6:45 .
показати весь коментар
10.10.2025 09:14 Відповісти
всі хто проїхав хоч раз від Кременчуку до Полтави,бачили в Потоках чи Санжарах як
потужно,
незламно,
укріпили мішками з лацном підстанції,і з відео Мадяра може бачили як обплутано в десять разів у КАЦАПІВ,питання: Це так нашої потужної потужністі та незламної незламності боятся кацапи,а ми нічого не боїмся,чи знову все спистили?
показати весь коментар
10.10.2025 09:24 Відповісти
 
 