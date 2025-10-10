525 3
Об’єкт енергетики та приватні будинки пошкоджено на Полтавщині
У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетики Полтавщини.
Про це повідомив т.в.о. главі ОВА Когут, інформує Цензор.НЕТ.
В області працювали сили ППО.
"Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені ГАВ та спецГАВ", - йдеться в повідомленні.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило.
