Объект энергетики и частные дома повреждены на Полтавщине

Удары по энергетике. В Полтавской области отключение света

В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали объект энергетики Полтавщины.

Об этом сообщил врио главы ОВА Когут, информирует Цензор.НЕТ.

В области работали силы ПВО.

"В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены ГАО и спецГАО", - говорится в сообщении.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.

гав і спецгав, клоуни проиколюються.
показать весь комментарий
10.10.2025 08:48 Ответить
В Полтаві в одному із районів ГАВ діяв 2,5 години
починаючи з 6:45 .
показать весь комментарий
10.10.2025 09:14 Ответить
всі хто проїхав хоч раз від Кременчуку до Полтави,бачили в Потоках чи Санжарах як
потужно,
незламно,
укріпили мішками з лацном підстанції,і з відео Мадяра може бачили як обплутано в десять разів у КАЦАПІВ,питання: Це так нашої потужної потужністі та незламної незламності боятся кацапи,а ми нічого не боїмся,чи знову все спистили?
показать весь комментарий
10.10.2025 09:24 Ответить
 
 