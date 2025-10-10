Объект энергетики и частные дома повреждены на Полтавщине

В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали объект энергетики Полтавщины.

Об этом сообщил врио главы ОВА Когут, информирует Цензор.НЕТ.

В области работали силы ПВО.

"В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены ГАО и спецГАО", - говорится в сообщении.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.

