Объект энергетики и частные дома повреждены на Полтавщине
В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали объект энергетики Полтавщины.
Об этом сообщил врио главы ОВА Когут, информирует Цензор.НЕТ.
В области работали силы ПВО.
"В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены ГАО и спецГАО", - говорится в сообщении.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.
починаючи з 6:45 .
потужно,
незламно,
укріпили мішками з лацном підстанції,і з відео Мадяра може бачили як обплутано в десять разів у КАЦАПІВ,питання: Це так нашої потужної потужністі та незламної незламності боятся кацапи,а ми нічого не боїмся,чи знову все спистили?