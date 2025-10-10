1 808 3
Масована атака РФ по Запоріжжю: удари по енергетичній інфраструктурі, загинула дитина
Запоріжжя понад шість годин перебувало під масованою атакою російських військ. Під обстрілом опинилися приватний сектор та об’єкти інфраструктури, внаслідок чого виникли кілька пожеж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Унаслідок ударів було тяжко поранено семирічного хлопчика, який згодом помер у лікарні. Ще двоє людей дістали поранення, їхній стан медики оцінюють як тяжкий.
Окрім Запоріжжя, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури по всій території України.
"У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС - це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація", - повідомив Федоров.
