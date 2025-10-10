УКР
Масована атака РФ по Запоріжжю: удари по енергетичній інфраструктурі, загинула дитина

Обстріл Запоріжжя

Запоріжжя понад шість годин перебувало під масованою атакою російських військ. Під обстрілом опинилися приватний сектор та об’єкти інфраструктури, внаслідок чого виникли кілька пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ударів було тяжко поранено семирічного хлопчика, який згодом помер у лікарні. Ще двоє людей дістали поранення, їхній стан медики оцінюють як тяжкий.

Окрім Запоріжжя, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури по всій території України.

"У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС - це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація", - повідомив Федоров.

Як проснеться "найвеличніший"і "найкращий" запусте статистику та буде закликати посилити санкції.Скільки будеш брехати де масовість ударів у відповідь,де обіцянки що ми помстимось?.Балабол!
10.10.2025 07:34 Відповісти
КАБы и шахеды надо сбивать и наносить ответные удары. Это пипец, что творится. Обращаюсь ко всем, помогите с эвакуацией в Европу!
10.10.2025 08:06 Відповісти
Запоріжжя геть не захищено!
10.10.2025 08:46 Відповісти
 
 