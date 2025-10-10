1 155 2
Массированная атака РФ по Запорожью: удары по энергетической инфраструктуре, погиб ребенок
Запорожье более шести часов находилось под массированной атакой российских войск. Под обстрелом оказались частный сектор и объекты инфраструктуры, в результате чего возникли несколько пожаров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
В результате ударов был тяжело ранен семилетний мальчик, впоследствии умерший в больнице. Еще два человека получили ранения, их состояние медики оценивают как тяжелое.
Кроме Запорожья, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.
"В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС - это предупредительные меры. Движение будет восстановлено как только позволит ситуация с безопасностью", - сообщил Федоров.
