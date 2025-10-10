Массированная атака РФ по Запорожью: удары по энергетической инфраструктуре, погиб ребенок

Запорожье более шести часов находилось под массированной атакой российских войск. Под обстрелом оказались частный сектор и объекты инфраструктуры, в результате чего возникли несколько пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате ударов был тяжело ранен семилетний мальчик, впоследствии умерший в больнице. Еще два человека получили ранения, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Кроме Запорожья, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.

"В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС - это предупредительные меры. Движение будет восстановлено как только позволит ситуация с безопасностью", - сообщил Федоров.











