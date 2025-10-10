РУС
Новости Обстрелы Запорожья
Массированная атака РФ по Запорожью: удары по энергетической инфраструктуре, погиб ребенок

Обстрел Запорожья

Запорожье более шести часов находилось под массированной атакой российских войск. Под обстрелом оказались частный сектор и объекты инфраструктуры, в результате чего возникли несколько пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате ударов был тяжело ранен семилетний мальчик, впоследствии умерший в больнице. Еще два человека получили ранения, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Кроме Запорожья, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.

"В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС - это предупредительные меры. Движение будет восстановлено как только позволит ситуация с безопасностью", - сообщил Федоров.

Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье

Автор: 

Запорожье (2795) обстрел (29929) Запорожская область (3626) Запорожский район (289)
Як проснеться "найвеличніший"і "найкращий" запусте статистику та буде закликати посилити санкції.Скільки будеш брехати де масовість ударів у відповідь,де обіцянки що ми помстимось?.Балабол!
показать весь комментарий
10.10.2025 07:34 Ответить
КАБы и шахеды надо сбивать и наносить ответные удары. Это пипец, что творится. Обращаюсь ко всем, помогите с эвакуацией в Европу!
показать весь комментарий
10.10.2025 08:06 Ответить
 
 