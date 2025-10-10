497 ракет та БпЛА випустила РФ по Україні: 420 цілей знешкодила ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА.

Що випустила РФ по Україні?

- 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – "шахеди";

- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;

- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – рф);

- 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – рф);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Результат роботи ППО

Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей:

- 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

- 9 крилатих ракет Іскандер-К;

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

"Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - додали у Повітряних силах.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

