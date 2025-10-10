РФ збільшила кількість ударів: ефективність української ППО - понад 70%, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про результати роботи ЗСУ у вересні.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони стримують загарбників та здійснюють стабілізацію обстановки на Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках.

"Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб. Провів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил України у вересні.

Наша оборона – активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку", - зазначив він.

Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти та відкидати ворога.

"За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики", - наголосив головнокомандувач.

Також Сирський розповів про успіхи в ударах по території РФ. У вересні кількість зросла до 70.

"Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в росії зменшено на 21%", - додав він.

Також він розповів про заходи оптимізації органів військового управління.

"Вони покликані вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність. Відтак завершили свою діяльність ОСУВ і ОТУ, натомість їхні функції передаються угрупованням військ (сил), утвореним на основі оперативних командувань. Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами.

Під час наради заслухав змістовні доповіді з питань антидронового захисту, відновлення боєздатності підрозділів, експлуатації й ремонту військової техніки, мобілізації тощо", - підсумував він.

