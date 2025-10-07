БпАК у вересні уразили на понад 10% більше цілей РФ, ніж у серпні. Перевага в FPV - на боці України, - Сирський

Індустрія дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем у Збройних Силах.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо на цьому напрямку певні результати. Так, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні. Із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця)", - йдеться в повідомленні.

Сирський відзначив, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі. Це, за його словами, свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компоненту безпілотних систем.

Перевага у застосуванні FPV - надалі на користь Сил оборони України, хоча російські окупанти роблять все, щоб наблизитись до паритету, додав головнокомандувач ЗСУ.

"Заслухав змістовну доповідь розвідників J-2 щодо розвитку військ безпілотних систем рф, нових підрозділів та технічних рішень ворога, планів застосування російських інновацій. Противник не стоїть на місці, вкладається в розбудову підрозділів БпС, витрачає на це величезний ресурс. Ми не маємо права збавляти темп!



Відтак у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС.



У ході наради заслухав доповіді командирів підрозділів "з полів", які поділилися досвідом застосування БпАК та НРК, своїми організаційними та інноваційними рішеннями.



Разом розглянули проблемні питання та шляхи їх невідкладного вирішення. Безпілотні системи отримували й отримуватимуть моє першочергове сприяння.



Визначив завдання для подальшої розбудови підрозділів БпС, оптимізації їх структури, поліпшенні взаємодії із піхотними частинами, в інтересах яких мають працювати безпілотники", - підсумував Сирський.

