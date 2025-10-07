РУС
БпАК в сентябре поразили на более чем 10% больше целей РФ, чем в августе. Преимущество в FPV - на стороне Украины, - Сырский

Индустрия дронов

Сырский о тактике россиян в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем на этом направлении определенные результаты. Так, в течение сентября наши беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тыс. целей противника, что на 10,8% больше, чем в августе. Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии (+23% относительно предыдущего месяца)", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое. Это, по его словам, свидетельствует о росте внимания командиров к этому важному компоненту беспилотных систем.

Преимущество в применении FPV - в дальнейшем в пользу Сил обороны Украины, хотя российские оккупанты делают все, чтобы приблизиться к паритету, добавил главнокомандующий ВСУ.

Сырский ликвидировал ОСГВ "Днепр", которым командовал Драпатый, - СМИ

"Заслушал содержательный доклад разведчиков J-2 по развитию войск беспилотных систем рф, новых подразделений и технических решений врага, планов применения российских инноваций. Противник не стоит на месте, вкладывается в развитие подразделений БпС, тратит на это огромный ресурс. Мы не имеем права сбавлять темп!

Поэтому в Вооруженных Силах Украины продолжается масштабирование подразделений Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в подразделения СБС.

В ходе совещания заслушал доклады командиров подразделений "с полей", которые поделились опытом применения БпАК и НРК, своими организационными и инновационными решениями.

Вместе рассмотрели проблемные вопросы и пути их безотлагательного решения. Беспилотные системы получали и будут получать мое первоочередное содействие.

Определил задачи для дальнейшего развития подразделений БПС, оптимизации их структуры, улучшении взаимодействия с пехотными частями, в интересах которых должны работать беспилотники", - подытожил Сырский.

беспилотник Александр Сырский дроны
