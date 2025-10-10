РФ увеличила количество ударов: эффективность украинской ПВО - более 70%, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о результатах работы ВСУ в сентябре.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация на фронте остается сложной. Силы обороны сдерживают захватчиков и осуществляют стабилизацию обстановки на Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях.
"В течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тыс. человек. Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в сентябре.
Наша оборона - активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении", - отметил он.
Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать врага.
"За месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики", - подчеркнул главнокомандующий.
Также Сырский рассказал об успехах в ударах по территории РФ. В сентябре количество возросло до 70.
"Уничтожаем в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности, переработка нефти в россии уменьшена на 21%", - добавил он.
Также он рассказал о мерах оптимизации органов военного управления.
"Они призваны усовершенствовать, упростить эту систему и повысить ее эффективность. Поэтому завершили свою деятельность ОСГВ и ОТГ, а их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.
Во время совещания заслушал содержательные доклады по вопросам антидроновой защиты, восстановления боеспособности подразделений, эксплуатации и ремонта военной техники, мобилизации и т.д.", - подытожил он.
восени 2025, після чергових ударів, але ж звісно несподіваних, по енергетиці київ без світла та води.
витрачено овердохеріща мільярдів на захист енергетики.
спонсори передали овердехеріща альтернативних джерел енергії, та акумуляторних станцій.
де пуштун найєм?
агов набу, сап?
нема коли? все з сбу дбр та прокурорами не можете поділити прибуткові місця?