РФ увеличила количество ударов: эффективность украинской ПВО - более 70%, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о результатах работы ВСУ в сентябре.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация на фронте остается сложной. Силы обороны сдерживают захватчиков и осуществляют стабилизацию обстановки на Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях.

"В течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тыс. человек. Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в сентябре.

Наша оборона - активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении", - отметил он.

Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать врага.

"За месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики", - подчеркнул главнокомандующий.

Также Сырский рассказал об успехах в ударах по территории РФ. В сентябре количество возросло до 70.

"Уничтожаем в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности, переработка нефти в россии уменьшена на 21%", - добавил он.

Также он рассказал о мерах оптимизации органов военного управления.

"Они призваны усовершенствовать, упростить эту систему и повысить ее эффективность. Поэтому завершили свою деятельность ОСГВ и ОТГ, а их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

Во время совещания заслушал содержательные доклады по вопросам антидроновой защиты, восстановления боеспособности подразделений, эксплуатации и ремонта военной техники, мобилизации и т.д.", - подытожил он.

