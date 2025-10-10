497 ракет и БПЛА выпустила РФ по Украине: 420 целей обезвредила ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 10 октября российские оккупанты ударили по Украине беспилотниками и ракетами различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Всего враг применил для атаки 32 ракеты и 465 БПЛА.

Что выпустила РФ по Украине?

- 465 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск - рф, около 200 из них - "шахеды";

- 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;

- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. - рф);

- 12 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. - рф);

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

РФ увеличила количество ударов: эффективность украинской ПВО - более 70%, - Сырский

Результат работы ПВО

Силы противовоздушной обороны обезвредили 420 целей:

- 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

- 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

- 9 крылатых ракет Искандер-К;

- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

4 вражеские ракеты не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).

"Зафиксировано прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях", - добавили в Воздушных силах.

Массированный удар по энергетическим объектам Украины: более 450 дронов и десятки ракет, - Кулеба

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

