Массированная атака на Киев 10 октября: 9 пострадавших, часть города без света

київ

В результате ночной атаки на Киев пострадали 9 человек, повреждены жилые дома в нескольких районах. Левый берег столицы остался без электроэнергии, есть проблемы с водоснабжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В результате массированной атаки врага на столицу пострадали 9 человек. 5 из них в больницах.

В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города пока без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением", - говорится в сообщении.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там пылали квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5-м этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе.

В Деснянском, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.

В Подольском районе обломки упали на открытой территории.

Впоследствии Кличко сообщил, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

"Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", - добавил городской голова.

Топ комментарии
+17
Чекаємо на обіцяний, зеленським Blackout на маскве...
10.10.2025 06:41 Ответить
+13
А зелеу@бан ткаченко кукурікав що відключень не допущено. Пи₴дло. Ну все. Фламінги заправляються та готуються до старту. Бійся кацапня. Скоро блекаут в бєлгородє та курскє. Так члєнограй сказав.💪
10.10.2025 06:33 Ответить
+12
Ну шо там .нелоха ще і далі будуть бісером вишивати?
10.10.2025 06:30 Ответить
Ну шо там .нелоха ще і далі будуть бісером вишивати?
10.10.2025 06:30 Ответить
вишивають і його дружбанів-помічників наприклад Арестович вже має 7% підтримки одноклітинних.
10.10.2025 06:58 Ответить
А зелеу@бан ткаченко кукурікав що відключень не допущено. Пи₴дло. Ну все. Фламінги заправляються та готуються до старту. Бійся кацапня. Скоро блекаут в бєлгородє та курскє. Так члєнограй сказав.💪
10.10.2025 06:33 Ответить
Якщо зібрати все що казав той довбень мізки не витримають у нормальної людини....але ракушки через 4 хвилини все забувають....
10.10.2025 06:37 Ответить
СТОЛИЦУ за СТОЛИЦУ !!! причем тут белгород или курск , они УЖЕ должны были быть как БАХМУТ или МАРЬИНКА !!!
10.10.2025 06:50 Ответить
Всі питання до бубачкі. Він варнякав тільки про бєлгород та курск.
10.10.2025 07:29 Ответить
Должны не значить можем. Зе тоже много чего должен
10.10.2025 08:11 Ответить
У зеленого кодла це золоте правило: готувати громадян до «травневих шашличків», а не суворих реалій.
10.10.2025 07:54 Ответить
Коли вже убють кривавого терориста путіна ,коли ви вже виздихаєте варварська орда ? ну а горе президент чомусь не говорить про злочини рашистів ,в нього все добре ракети є ,скоро таураси отримають ,преземлись рашиські чорти знищують Україну.
10.10.2025 06:39 Ответить
Чекаємо на обіцяний, зеленським Blackout на маскве...
10.10.2025 06:41 Ответить
Скоро. Вже монтується.
10.10.2025 06:45 Ответить
Як тільки мільярд дерев висадить, так зразу.
10.10.2025 07:02 Ответить
Нічого воно про мацкву не казало. Тільки про бєлгород та курск. Це межа його мрій.
10.10.2025 07:35 Ответить
Зеленский , вот твой ШАНС на ответку !!!! никакой там белгород или курск только МАСКВА !!! столица за столицу , глаз за глаз , кровь за кровь !!!!((((
10.10.2025 06:46 Ответить
Ага....кому ти повірив?самому не смішно?
10.10.2025 06:49 Ответить
А почему про Киев пишут, а про Запорожье нет? У нас тоже взрывы были, вон ракеты взрывались
10.10.2025 06:51 Ответить
Бо матеріали до редакції, скоріш за все, не надійшли ще.
10.10.2025 07:02 Ответить
Напевно Боневтік з Єрмаком пропонує нам забути про Запоріжжя.
10.10.2025 07:56 Ответить
Коли вже москвичі так житимуть ? Щоб з 23 по 4 ранку тривога, потім через пів години нова, і так до ранку. І щоб без світла і води.

А, забув, москвичів чіпати не можна , можна тільки потужні відосики, і казки про 50 вундервафель на місяць
10.10.2025 06:53 Ответить
Саме за це проголосували 73% у 2019 р
10.10.2025 06:54 Ответить
На правому березі Києва теж проблеми з водопостачанням.
10.10.2025 06:55 Ответить
Тому Ткаченко чи Зелен-огли не голений.
10.10.2025 07:05 Ответить
скажу еще одну хххххню , на ответку нужны ЯЙЦА ,даже если бы мы имели ядерное оружие мы бы ее не ПРИМЕНИЛИ !!! так было и за крым , так было и при порошенко , так есть и сейчас !!! орки с УДОВОЛЬСТВИЕМ против нас воюют , с УДОВОЛЬСТВИЕМ !!! а надо ,чтоб у них стоял СТРАХ в глазах от калинграда до владивостока !!! СТРАХ !!! чтоб от одного слова УКРАИНА бабы падали в обморок , мужики ссали в штаны , а младенцы просыпались НОЧЬЮ !!!((((
10.10.2025 07:09 Ответить
Не звезди зелёный про яйца приписывая "так было при порошенко". Вспомним как зе нападал на пороха за активные действия : ГБР открыло уголовное производства по факту наступательной операции на Донбассе в июне 2014 года, ГБР открыло дело про проход кораблей Керченской протокой. Для этого нужны яйца в отличии от "сойтись по середине"
10.10.2025 08:04 Ответить
война идет в одни ворота (((
10.10.2025 07:12 Ответить
Аби ж менш м@нділи "обізнані " . Розпатякали кругом , що штати дали батареї для уникнення блекауту . І стоять вони в Дніпрі та Києві в засекречених місцях . Дослівно не згадаю , але це тиждень тому + - читав
10.10.2025 07:15 Ответить
Ну шо вова, розчехляй гіперзвуковий Скумбріон, будеш робити блекаут в москві
10.10.2025 07:25 Ответить
Zeкурва, коли буде масоапна атака по кішлаку Мацква? Шоб весь отой смердючий аул сидів без електроенергії та води?
10.10.2025 07:32 Ответить
Що шмаркля шо тампон тількі п@зд#ти могуть.. два кострата без яєць..
10.10.2025 07:34 Ответить
10.10.2025 07:54 Ответить
Ну тепер моськє капець прийшов!
Гундосик , тебе ввх бере на слабо - виконуй обіцянку!
10.10.2025 07:56 Ответить
 
 