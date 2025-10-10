Массированная атака на Киев 10 октября: 9 пострадавших, часть города без света

В результате ночной атаки на Киев пострадали 9 человек, повреждены жилые дома в нескольких районах. Левый берег столицы остался без электроэнергии, есть проблемы с водоснабжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В результате массированной атаки врага на столицу пострадали 9 человек. 5 из них в больницах.

В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города пока без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением", - говорится в сообщении.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там пылали квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5-м этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе.

В Деснянском, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.

В Подольском районе обломки упали на открытой территории.

Впоследствии Кличко сообщил, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

"Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", - добавил городской голова.

