Российские беспилотники атаковали Киев: возможны проблемы со светом и водоснабжением, - Кличко

В ночь на 10 октября Киев оказался под массированной атакой российских дронов-камикадзе. Из-за этого в столице возможны перебои с электро- и водоснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра города Виталия Кличко, все городские службы работают и держат ситуацию под контролем.

"Из-за массированной атаки вражеских беспилотников в столице могут быть временные сбои со светом и водой. Все службы на месте, отслеживают ситуацию и готовы к быстрому реагированию", - отметил Кличко.

В Киеве также работали силы ПВО, которые сбивают вражеские цели. Горожан призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

Ранее мы сообщали, что Украину атакуют российские беспилотники. Основная масса - на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине и Днепропетровщине.

путлєр , щоб ти сьогодні здох 😡
10.10.2025 00:46 Ответить
Що там Зеля, по моцкві потужна відповідь буде чи ти ****** звичайне?
10.10.2025 01:07 Ответить
Буде, балачками на телемарафоні. А більше і нічим.
10.10.2025 01:23 Ответить
Завтра буде потужний гундосик "енергетики працюють над відновленням, готуються діпстрайки, обговорили постачання зброї і посилення тиску, подякував за підтримку"
10.10.2025 01:10 Ответить
Клас, вже Київ не можуть навіть від шахедів захистити, ото в нас потужний наполеончик.
10.10.2025 01:12 Ответить
Колишнього президента Зеленського все влашовує - сидить вже майже півтора роки нелегітимним, а ви українці кожен день сидять під обстрілами, йому плювати, по маскві у відповідь бити не хоче - ато війна закінчиться і його викинуть з кабінета.
10.10.2025 01:18 Ответить
а потужна Оманська Гнида обіцяла на паРаші блекаут ..як так ?..знову накиздів ?
10.10.2025 03:33 Ответить
Все що він може....все що може....
10.10.2025 06:34 Ответить
 
 