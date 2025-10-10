Российские беспилотники атаковали Киев: возможны проблемы со светом и водоснабжением, - Кличко

В ночь на 10 октября Киев оказался под массированной атакой российских дронов-камикадзе. Из-за этого в столице возможны перебои с электро- и водоснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра города Виталия Кличко, все городские службы работают и держат ситуацию под контролем.

"Из-за массированной атаки вражеских беспилотников в столице могут быть временные сбои со светом и водой. Все службы на месте, отслеживают ситуацию и готовы к быстрому реагированию", - отметил Кличко.

В Киеве также работали силы ПВО, которые сбивают вражеские цели. Горожан призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

Ранее мы сообщали, что Украину атакуют российские беспилотники. Основная масса - на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине и Днепропетровщине.

