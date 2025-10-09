РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9465 посетителей онлайн
Новости Война Атака беспилотников
770 1

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Вечером 9 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение ударных БпЛА:

В 19:58 БпЛА двигались в направлении Чернигова с северо-востока.

В 20:13 беспилотники на/против Харькова с юга.

В 20:19 БпЛА были замечены на севере города Сумы и двигались в юго-западном направлении.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Автор: 

беспилотник (4393) обстрел (29915) атака (599) Воздушные силы (2729) Шахед (1547)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сподіваюсь хфламінги їх позбивають
показать весь комментарий
09.10.2025 21:20 Ответить
 
 