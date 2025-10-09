Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили
Ввечері 9 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних БпЛА:
О 19:58 БпЛА рухалися у напрямку Чернігова з північного сходу.
О 20:13 безпілотники на/повз Харків з півдня.
О 20:19 БпЛА були помічені на півночі міста Суми і рухалися в південно-західному напрямку.
Оновлена інформація.
О 20:40 БпЛА з Чернігівщини - на північ Київщини.
О 21:14 група ударних безпілотників: в напрямку Вишгорода та Димера (Київщина), з півночі Київщини - на Житомирщину. Нові групи БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний, та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний. Також БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний.
О 21:20 БпЛА курсом на Київ з півночі
О 21:24 - група БпЛА на Херсонщину з ТОТ.
Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях.
