Російські безпілотники атакували Київ: можливі проблеми зі світлом та водопостачанням, - Кличко

У ніч на 10 жовтня Київ опинився під масованою атакою російських дронів-камікадзе. Через це в столиці можливі перебої з електро- та водопостачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера міста Віталія Кличка, усі міські служби працюють і тримають ситуацію під контролем.

"Через масовану атаку ворожих безпілотників у столиці можуть бути тимчасові збої зі світлом і водою. Усі служби на місці, відслідковують ситуацію й готові до швидкого реагування", – зазначив Кличко.

У Києві також працюють сили ППО, які збивають ворожі цілі. Містян закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали тривоги.

Раніше ми повідомляли, що Україну атакують російські безпілотники. Основна маса на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

