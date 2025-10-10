УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4853 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
978 7

Російські безпілотники атакували Київ: можливі проблеми зі світлом та водопостачанням, - Кличко

У Києві після атаки безпілотників 10 жовтня можливі перебої світла та води

У ніч на 10 жовтня Київ опинився під масованою атакою російських дронів-камікадзе. Через це в столиці можливі перебої з електро- та водопостачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера міста Віталія Кличка, усі міські служби працюють і тримають ситуацію під контролем.

"Через масовану атаку ворожих безпілотників у столиці можуть бути тимчасові збої зі світлом і водою. Усі служби на місці, відслідковують ситуацію й готові до швидкого реагування", – зазначив Кличко.

У Києві також працюють сили ППО, які збивають ворожі цілі. Містян закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали тривоги.

Раніше ми повідомляли, що Україну атакують російські безпілотники. Основна маса на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київ (20259) атака (611) вода (1210) Електрика (2053) дрони (5964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путлєр , щоб ти сьогодні здох 😡
показати весь коментар
10.10.2025 00:46 Відповісти
Що там Зеля, по моцкві потужна відповідь буде чи ти ****** звичайне?
показати весь коментар
10.10.2025 01:07 Відповісти
Буде, балачками на телемарафоні. А більше і нічим.
показати весь коментар
10.10.2025 01:23 Відповісти
Завтра буде потужний гундосик "енергетики працюють над відновленням, готуються діпстрайки, обговорили постачання зброї і посилення тиску, подякував за підтримку"
показати весь коментар
10.10.2025 01:10 Відповісти
Клас, вже Київ не можуть навіть від шахедів захистити, ото в нас потужний наполеончик.
показати весь коментар
10.10.2025 01:12 Відповісти
Колишнього президента Зеленського все влашовує - сидить вже майже півтора роки нелегітимним, а ви українці кожен день сидять під обстрілами, йому плювати, по маскві у відповідь бити не хоче - ато війна закінчиться і його викинуть з кабінета.
показати весь коментар
10.10.2025 01:18 Відповісти
 
 