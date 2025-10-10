УКР
Атака ракет і БпЛА на Київ
10 032 40

Масована атака на Київ 10 жовтня: 12 постраждалих, частина міста без світла (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали 9 людей, пошкоджені житлові будинки у кількох районах. Лівий берег столиці залишився без електроенергії, є проблеми з водопостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей. 5 із них у лікарнях.

У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням",  - йдеться в повідомленні.

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Згодом Кличко повідомив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", -  додав міський голова.

Згодом Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих у Києві.

"Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно",  - йдеться в дописі.

Київ
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини

+18
Чекаємо на обіцяний, зеленським Blackout на маскве...
10.10.2025 06:41 Відповісти
+16
А зелеу@бан ткаченко кукурікав що відключень не допущено. Пи₴дло. Ну все. Фламінги заправляються та готуються до старту. Бійся кацапня. Скоро блекаут в бєлгородє та курскє. Так члєнограй сказав.💪
10.10.2025 06:33 Відповісти
+15
Ну шо там .нелоха ще і далі будуть бісером вишивати?
10.10.2025 06:30 Відповісти
вишивають і його дружбанів-помічників наприклад Арестович вже має 7% підтримки одноклітинних.
показати весь коментар
10.10.2025 06:58 Відповісти
У арестовича неначе 1.5% було. Вже 7? Голосувати за нього може лише тупий скот ближчий по духу до кацапів, ніж до людей. Цей скот треба знищувати. Фізично.
показати весь коментар
10.10.2025 09:27 Відповісти
Якщо зібрати все що казав той довбень мізки не витримають у нормальної людини....але ракушки через 4 хвилини все забувають....
показати весь коментар
10.10.2025 06:37 Відповісти
СТОЛИЦУ за СТОЛИЦУ !!! причем тут белгород или курск , они УЖЕ должны были быть как БАХМУТ или МАРЬИНКА !!!
показати весь коментар
10.10.2025 06:50 Відповісти
Всі питання до бубачкі. Він варнякав тільки про бєлгород та курск.
показати весь коментар
10.10.2025 07:29 Відповісти
Должны не значить можем. Зе тоже много чего должен
показати весь коментар
10.10.2025 08:11 Відповісти
У зеленого кодла це золоте правило: готувати громадян до «травневих шашличків», а не суворих реалій.
показати весь коментар
10.10.2025 07:54 Відповісти
Коли вже убють кривавого терориста путіна ,коли ви вже виздихаєте варварська орда ? ну а горе президент чомусь не говорить про злочини рашистів ,в нього все добре ракети є ,скоро таураси отримають ,преземлись рашиські чорти знищують Україну.
показати весь коментар
10.10.2025 06:39 Відповісти
Скоро. Вже монтується.
показати весь коментар
10.10.2025 06:45 Відповісти
Як тільки мільярд дерев висадить, так зразу.
показати весь коментар
10.10.2025 07:02 Відповісти
Нічого воно про мацкву не казало. Тільки про бєлгород та курск. Це межа його мрій.
показати весь коментар
10.10.2025 07:35 Відповісти
Зеленский , вот твой ШАНС на ответку !!!! никакой там белгород или курск только МАСКВА !!! столица за столицу , глаз за глаз , кровь за кровь !!!!((((
показати весь коментар
10.10.2025 06:46 Відповісти
Ага....кому ти повірив?самому не смішно?
показати весь коментар
10.10.2025 06:49 Відповісти
А почему про Киев пишут, а про Запорожье нет? У нас тоже взрывы были, вон ракеты взрывались
показати весь коментар
10.10.2025 06:51 Відповісти
Бо матеріали до редакції, скоріш за все, не надійшли ще.
показати весь коментар
10.10.2025 07:02 Відповісти
Напевно Боневтік з Єрмаком пропонує нам забути про Запоріжжя.
показати весь коментар
10.10.2025 07:56 Відповісти
Коли вже москвичі так житимуть ? Щоб з 23 по 4 ранку тривога, потім через пів години нова, і так до ранку. І щоб без світла і води.

А, забув, москвичів чіпати не можна , можна тільки потужні відосики, і казки про 50 вундервафель на місяць
показати весь коментар
10.10.2025 06:53 Відповісти
Саме за це проголосували 73% у 2019 р
показати весь коментар
10.10.2025 06:54 Відповісти
На правому березі Києва теж проблеми з водопостачанням.
показати весь коментар
10.10.2025 06:55 Відповісти
Тому Ткаченко чи Зелен-огли не голений.
показати весь коментар
10.10.2025 07:05 Відповісти
скажу еще одну хххххню , на ответку нужны ЯЙЦА ,даже если бы мы имели ядерное оружие мы бы ее не ПРИМЕНИЛИ !!! так было и за крым , так было и при порошенко , так есть и сейчас !!! орки с УДОВОЛЬСТВИЕМ против нас воюют , с УДОВОЛЬСТВИЕМ !!! а надо ,чтоб у них стоял СТРАХ в глазах от калинграда до владивостока !!! СТРАХ !!! чтоб от одного слова УКРАИНА бабы падали в обморок , мужики ссали в штаны , а младенцы просыпались НОЧЬЮ !!!((((
показати весь коментар
10.10.2025 07:09 Відповісти
Не звезди зелёный про яйца приписывая "так было при порошенко". Вспомним как зе нападал на пороха за активные действия : ГБР открыло уголовное производства по факту наступательной операции на Донбассе в июне 2014 года, ГБР открыло дело про проход кораблей Керченской протокой. Для этого нужны яйца в отличии от "сойтись по середине"
показати весь коментар
10.10.2025 08:04 Відповісти
Ставити Пороха та зе в один ряд можуть недалекі люди якім потрібно нагадувати в чому різниця. Тиснув руку? Він волав на нього під час закритої наради в Європі в той час як зе давав йому концерти в маскві. Ніхто не Ісус рднак оберіть краще з очевидного
показати весь коментар
10.10.2025 08:44 Відповісти
война идет в одни ворота (((
показати весь коментар
10.10.2025 07:12 Відповісти
Аби ж менш м@нділи "обізнані " . Розпатякали кругом , що штати дали батареї для уникнення блекауту . І стоять вони в Дніпрі та Києві в засекречених місцях . Дослівно не згадаю , але це тиждень тому + - читав
показати весь коментар
10.10.2025 07:15 Відповісти
Ну шо вова, розчехляй гіперзвуковий Скумбріон, будеш робити блекаут в москві
показати весь коментар
10.10.2025 07:25 Відповісти
Zeкурва, коли буде масоапна атака по кішлаку Мацква? Шоб весь отой смердючий аул сидів без електроенергії та води?
показати весь коментар
10.10.2025 07:32 Відповісти
Та вже ж колись була, 400 дронів за ніч по $100 000. Правда , жоден не долетів.
показати весь коментар
10.10.2025 08:42 Відповісти
Що шмаркля шо тампон тількі п@зд#ти могуть.. два кострата без яєць..
показати весь коментар
10.10.2025 07:34 Відповісти
10.10.2025 07:54 Відповісти
Ну тепер моськє капець прийшов!
Гундосик , тебе ввх бере на слабо - виконуй обіцянку!
10.10.2025 07:56 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit Alex N Alex Noyt

Те ж саме по всій країні всі ці роки. Одні й ті ж відмазки та брехня. Крадуть від верхівки Укренерго, яке контролюють люди зрадника Деркача - до посадовців на місцях. Там де повинні бути капітальні армовані захисні бетони споруди товщиною у метри + антидронові конструкції та маскувальні сітки - тупо лежать по периметру мішки с піском. І на ці мішки списані мільйоні доларів. І звісно - жоден чиновник не постраждає через це.
10.10.2025 08:28 Відповісти
https://x.com/Helg40498291

Oleg Helgiv@Helg40498291



Київ під масованою ракетно дронова атакою. Б'ють по критичній інфраструктурі. Чекаємо. Коли?
10.10.2025 08:36 Відповісти
«Якщо Росія ставить ціль блекауту в Україні і ставить цю ціль кожну зиму в Україні, я не впевнений, що відповідь від нас і інших партнерів повинна бути інша. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі, і не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії», - сказав глава української держави.

я такий гордий за главу української держави!
в сенсі, що тексти з виразом читає і правильну мичу вміє корчити.

а ми поки посидимо без світла та води.
так так.
київ готуємось до важкої зими, бо мільярди шмигаля на захист енергетики, пуштун найєм правильно витратив.
10.10.2025 09:24 Відповісти
 
 