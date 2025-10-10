Масована атака на Київ 10 жовтня: 12 постраждалих, частина міста без світла (оновлено). ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали 9 людей, пошкоджені житлові будинки у кількох районах. Лівий берег столиці залишився без електроенергії, є проблеми з водопостачанням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей. 5 із них у лікарнях.
У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням", - йдеться в повідомленні.
У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.
У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.
У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.
У Подільському районі уламки впали на відкритій території.
Згодом Кличко повідомив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - додав міський голова.
Згодом Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих у Києві.
"Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно", - йдеться в дописі.
А, забув, москвичів чіпати не можна , можна тільки потужні відосики, і казки про 50 вундервафель на місяць
Гундосик , тебе ввх бере на слабо - виконуй обіцянку!
Те ж саме по всій країні всі ці роки. Одні й ті ж відмазки та брехня. Крадуть від верхівки Укренерго, яке контролюють люди зрадника Деркача - до посадовців на місцях. Там де повинні бути капітальні армовані захисні бетони споруди товщиною у метри + антидронові конструкції та маскувальні сітки - тупо лежать по периметру мішки с піском. І на ці мішки списані мільйоні доларів. І звісно - жоден чиновник не постраждає через це.
Oleg Helgiv@Helg40498291
Київ під масованою ракетно дронова атакою. Б'ють по критичній інфраструктурі. Чекаємо. Коли?
я такий гордий за главу української держави!
в сенсі, що тексти з виразом читає і правильну мичу вміє корчити.
а ми поки посидимо без світла та води.
так так.
київ готуємось до важкої зими, бо мільярди шмигаля на захист енергетики, пуштун найєм правильно витратив.