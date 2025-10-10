РУС
1 964 14

Массированные атаки РФ на Днепр, Каменское и Криворожье: трое пострадавших, сбито 60 БпЛА (обновлено). ФОТОрепортаж

ракеты,шахиды

Агрессор массированно атаковал Днепропетровскую область БпЛА и ракетами в ночь на 10 октября. Под ударом оказалась критическая инфраструктура, взрывы раздавались в Днепре, Каменском и на Криворожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате атак пострадал 66-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Синельниковском районе огонь охватил комбайн, грузовик и хозяйственную постройку. Российский БПЛА также попал по Николаевской громаде, где загорелся частный дом.

По информации ПвК, защитники воздушного пространства сбили в регионе 60 беспилотников. Кроме того, Никопольщина подверглась артиллерийским ударам и обстрелам из РСЗО "Град", пострадали Никополь и Марганец. Обследование территорий продолжается.

Позже Лысак сообщил, что в Кривом Роге из-за вражеской атаки пострадали три человека – мужчины 36, 45 и 53 лет. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе повреждено здание одного из частных предприятий. Возник пожар, его уже потушили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Сумщине и Полтавщине введены графики отключений электроэнергии

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

Днепр (4515) обстрел (29929) Днепропетровская область (4544) Днепровский район (178) Криворожский район (202) Каменское (7)
Топ комментарии
+4
Zекурва, знов по Белгороду а не по Мацкве відповідь буде русне? Де оті фламінго шо типу масово виробляються?
показать весь комментарий
10.10.2025 08:11 Ответить
+4
масована атака на мацкву могла б напевно і щось змінити.
але в нас яйця по 17 тільку у внутренньому ринку.
показать весь комментарий
10.10.2025 08:18 Ответить
+3
Та дайте ж їх перефарбувати з рожевого кольору в зелений. Це півроку мінімум.
показать весь комментарий
10.10.2025 08:22 Ответить
Та від'@бися,п'яниця. Ну шо за чорт.
показать весь комментарий
10.10.2025 08:37 Ответить
віддати тобе чі ні?
показать весь комментарий
10.10.2025 09:08 Ответить
склоняюсь на віддати
показать весь комментарий
10.10.2025 09:10 Ответить
тобто здавати...
показать весь комментарий
10.10.2025 09:12 Ответить
гарік, пшикайте не дуже потужно
показать весь комментарий
10.10.2025 09:16 Ответить
фламінго купаються в золотому унітазі міндіча.
показать весь комментарий
10.10.2025 08:30 Ответить
ти такий наївний чесслово ну шоб вона змінила??
показать весь комментарий
10.10.2025 08:59 Ответить
дивно, що сьогодні ми не атакували рашку у відповідь, зазвичай під час масованих атак по Україні, на рашку теж щось летить й доволі успішно..., а сьогодні вночі нічого гарного, окрім, катастрофи міг-31 не трапилось...
показать весь комментарий
10.10.2025 09:31 Ответить
 
 