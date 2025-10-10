На Сумщині та Полтавщині запроваджені графіки відключень електроенергії
У ніч на 10 жовтня у Полтавській та Сумській областях запровадили графіки аварійних відключень електроенергії через російські удари по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
10 жовтня 2025 року з 2:43 у Полтавській області діє спеціальний графік аварійних відключень електроенергії (СГАВ). Причина — наслідки російських атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго".
Обсяг розвантаження становить 80 мегават. Енергетики зазначають, що заходи необхідні для підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону.
Також графіки аварійних відключень запроваджені на території Сумщини, повідомили в АТ "Сумиобленерго"
У регіоні наразі ГАВ діють для 10 черг споживачів.
"Графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ", - нагадали в Сумиобленерго.
"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", - додали в обленерго.
