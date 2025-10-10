УКР
На Сумщині та Полтавщині запроваджені графіки відключень електроенергії

Відключення світла

У ніч на 10 жовтня у Полтавській та Сумській областях запровадили графіки аварійних відключень електроенергії через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

10 жовтня 2025 року з 2:43 у Полтавській області діє спеціальний графік аварійних відключень електроенергії (СГАВ). Причина — наслідки російських атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго".

Обсяг розвантаження становить 80 мегават. Енергетики зазначають, що заходи необхідні для підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону.

Також графіки аварійних відключень запроваджені  на території Сумщини, повідомили в АТ "Сумиобленерго"

У регіоні наразі ГАВ діють для 10 черг споживачів.

"Графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ",  - нагадали в Сумиобленерго.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго",  - додали в обленерго.

Автор: 

обстріл (31274) Сумська область (4330) відключення світла (1132) Полтавська область (1248)
А на смолєнщині чи рязанщині коли будуть графіки відключень?
показати весь коментар
10.10.2025 07:59 Відповісти
Ти з наївних ,як
І вірять в сказки хриплого муделя ?
показати весь коментар
10.10.2025 08:44 Відповісти
Якраз про смолєнщину чи рязанщину воно і не заїкалося. Звичайне риторичне питання.
показати весь коментар
10.10.2025 08:55 Відповісти
 
 