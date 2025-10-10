1 782 5
Масована атака РФ: окупанти завдають ударів по українській енергетичній інфраструктурі
У ніч проти 10 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомила міністр енергетики України Світлана Грінчук
"Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.
Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - йдеться в дописі.
