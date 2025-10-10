УКР
Масована атака РФ: окупанти завдають ударів по українській енергетичній інфраструктурі

Для розмінування пріоритетних територій України потрібно майже $38 млрд

У ніч проти 10 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами різних типів. 

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомила міністр енергетики України Світлана Грінчук

"Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - йдеться в дописі.

Чекаємо, но відповідь не завадила би
показати весь коментар
10.10.2025 06:26 Відповісти
Чекай....мо дочекаєшся....він же сказав що він не лох...правда?
показати весь коментар
10.10.2025 06:32 Відповісти
Удари по ТЕЦ, ГЕС...
показати весь коментар
10.10.2025 06:53 Відповісти
А чому вона така радісна на фото? Краще б новина без картинок..
показати весь коментар
10.10.2025 06:55 Відповісти
Я теж помітив,вона така довольна наче пів мацкви згоріло,чувирла😭
показати весь коментар
10.10.2025 07:13 Відповісти
 
 