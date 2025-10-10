3 456 18
Массированная атака РФ: оккупанты наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре
В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами различных типов.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук
"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.
Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы", - говорится в сообщении.
