3 456 18

Массированная атака РФ: оккупанты наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре

Для разминирования приоритетных территорий Украины нужно почти $38 млрд

В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы", - говорится в сообщении.

обстрел (29929) Минэнерго (397)
+5
А чому вона така радісна на фото? Краще б новина без картинок..
10.10.2025 06:55 Ответить
+3
+3
Чекаємо, но відповідь не завадила би
10.10.2025 06:26 Ответить
Чекай....мо дочекаєшся....він же сказав що він не лох...правда?
10.10.2025 06:32 Ответить
Удари по ТЕЦ, ГЕС...
10.10.2025 06:53 Ответить
Я теж помітив,вона така довольна наче пів мацкви згоріло,чувирла😭
10.10.2025 07:13 Ответить
заздра молодісті? - це погано.
10.10.2025 07:30 Ответить
Це про те, що радісні фото з такими новинами - то мінімум недоречно.
10.10.2025 07:44 Ответить
це про те, що за улибняву нікого не можна бити...
10.10.2025 07:46 Ответить
Ну може їй та Вам весело від таких новин. А українцям, що знаходяться на території України якось не дуже.

А, й вона не міністр, а міністерка.
10.10.2025 07:52 Ответить
та про новини базар - дівчина посміхнуля
а давайте її ************?
ви завтра теж в непопад посміxнетеся - ************ і вас.
10.10.2025 07:55 Ответить
странулька шо з тобою?
а за подихати шє не бьють?
тільки за посмішки?
10.10.2025 07:57 Ответить
МіністерКИНЯ, жінКИНЯ 🤣🤣🤣
10.10.2025 08:10 Ответить
Та це ж ілюстративне фото з архівів Цензора. Новину треба публікувати швидко, і ніхто не буде чакати, поки фотокореспондент зробить нову світлину, якщо новина чисто інформаційна, без опису місця події
10.10.2025 08:09 Ответить
Это она Ермаковой спермы глотнула и 5 к в подарок.
10.10.2025 08:15 Ответить
*********** - старічокс грає в гольф!
10.10.2025 07:27 Ответить
А у нас лише суцільні балачки.
10.10.2025 07:45 Ответить
ну чому балачки?
а давйте дівулі піздюлей випипишмо за либу?
10.10.2025 07:49 Ответить
ну дура, ну буба її призначив улибатися, шо вона і робить...
10.10.2025 08:14 Ответить
 
 