Массированная атака РФ: оккупанты наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре

В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы", - говорится в сообщении.