На Сумщине и Полтавщине введены графики отключений электроэнергии

В ночь на 10 октября в Полтавской и Сумской областях ввели графики аварийных отключений электроэнергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

10 октября 2025 года с 2:43 в Полтавской области действует специальный график аварийных отключений электроэнергии (СГАО). Причина - последствия российских атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в АО "Полтаваобленерго".

Объем разгрузки составляет 80 мегаватт. Энергетики отмечают, что меры необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы региона.

Также графики аварийных отключений введены на территории Сумщины, сообщили в АО "Сумиоблннерго"

В регионе сейчас ГАО действуют для 10 очередей потребителей.

"Графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация. Главная причина применения любых ограничений - это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ", - напомнили в Сумиобленерго.

"К сожалению, сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАО невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укренерго", - добавили в облэнерго.

