Масовані атаки РФ на Дніпро, Кам’янське та Криворіжжя: троє постраждалих, збито 60 БпЛА (оновлено). ФОТОрепортаж
Агресор масовано атакував Дніпропетровщину БпЛА та ракетами у ніч на 10 жовтня. Під ударом опинилась критична інфраструктура, вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та на Криворіжжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок атак постраждав 66-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
У Синельниківському районі вогонь охопив комбайн, вантажівку та господарську споруду. Російський БпЛА також влучив по Миколаївській громаді, де зайнявся приватний будинок.
За інформацією ПвК, оборонці повітряного простору збили в регіоні 60 безпілотників. Крім того, Нікопольщина піддалася артилерійським ударам та обстрілам із РСЗВ "Град", постраждали Нікополь і Марганець. Обстеження територій триває.
Згодом Лисак повідомив, що у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.
У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили.
