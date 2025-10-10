УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
1 889 13

Масовані атаки РФ на Дніпро, Кам’янське та Криворіжжя: троє постраждалих, збито 60 БпЛА (оновлено). ФОТОрепортаж

Агресор масовано атакував Дніпропетровщину БпЛА та ракетами у ніч на 10 жовтня. Під ударом опинилась критична інфраструктура, вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та на Криворіжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атак постраждав 66-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Синельниківському районі вогонь охопив комбайн, вантажівку та господарську споруду. Російський БпЛА також влучив по Миколаївській громаді, де зайнявся приватний будинок.

За інформацією ПвК, оборонці повітряного простору збили в регіоні 60 безпілотників. Крім того, Нікопольщина піддалася артилерійським ударам та обстрілам із РСЗВ "Град", постраждали Нікополь і Марганець. Обстеження територій триває.

Згодом Лисак повідомив, що у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині та Полтавщині запроваджені графіки відключень електроенергії

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

Дніпро (3380) обстріл (31274) Дніпропетровська область (4341) Дніпровський район (181) Криворізький район (222) Кам’янське (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Zекурва, знов по Белгороду а не по Мацкве відповідь буде русне? Де оті фламінго шо типу масово виробляються?
показати весь коментар
10.10.2025 08:11 Відповісти
+4
масована атака на мацкву могла б напевно і щось змінити.
але в нас яйця по 17 тільку у внутренньому ринку.
показати весь коментар
10.10.2025 08:18 Відповісти
+3
Та дайте ж їх перефарбувати з рожевого кольору в зелений. Це півроку мінімум.
показати весь коментар
10.10.2025 08:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Zекурва, знов по Белгороду а не по Мацкве відповідь буде русне? Де оті фламінго шо типу масово виробляються?
показати весь коментар
10.10.2025 08:11 Відповісти
Та дайте ж їх перефарбувати з рожевого кольору в зелений. Це півроку мінімум.
показати весь коментар
10.10.2025 08:22 Відповісти
Та від'@бися,п'яниця. Ну шо за чорт.
показати весь коментар
10.10.2025 08:37 Відповісти
віддати тобе чі ні?
показати весь коментар
10.10.2025 09:08 Відповісти
склоняюсь на віддати
показати весь коментар
10.10.2025 09:10 Відповісти
тобто здавати...
показати весь коментар
10.10.2025 09:12 Відповісти
гарік, пшикайте не дуже потужно
показати весь коментар
10.10.2025 09:16 Відповісти
фламінго купаються в золотому унітазі міндіча.
показати весь коментар
10.10.2025 08:30 Відповісти
масована атака на мацкву могла б напевно і щось змінити.
але в нас яйця по 17 тільку у внутренньому ринку.
показати весь коментар
10.10.2025 08:18 Відповісти
ти такий наївний чесслово ну шоб вона змінила??
показати весь коментар
10.10.2025 08:59 Відповісти
 
 