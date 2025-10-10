Масовані атаки РФ на Дніпро, Кам’янське та Криворіжжя: троє постраждалих, збито 60 БпЛА (оновлено). ФОТОрепортаж

Агресор масовано атакував Дніпропетровщину БпЛА та ракетами у ніч на 10 жовтня. Під ударом опинилась критична інфраструктура, вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та на Криворіжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атак постраждав 66-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі вогонь охопив комбайн, вантажівку та господарську споруду. Російський БпЛА також влучив по Миколаївській громаді, де зайнявся приватний будинок.

За інформацією ПвК, оборонці повітряного простору збили в регіоні 60 безпілотників. Крім того, Нікопольщина піддалася артилерійським ударам та обстрілам із РСЗВ "Град", постраждали Нікополь і Марганець. Обстеження територій триває.

Згодом Лисак повідомив, що у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили.

