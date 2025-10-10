Массированный удар по энергетическим объектам Украины: более 450 дронов и десятки ракет, - Кулеба
Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, повреждены сети в Киеве и областях. Энергетики, спасатели и коммунальные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Движение поездов стабильное.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Более 450 дронов и десятки ракет били по объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность страны. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
Кулеба отметил, что цель врага - сорвать работу инфраструктуры перед зимой, лишить громады света, тепла, воды.
Последствия вражеского удара
В столице бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения.
В некоторых областях действуют графики аварийных отключений.
Энергетики, спасатели, коммунальные службы работают непрерывно.
Основная задача - как можно быстрее вернуть питание объектам критической инфраструктуры и людям.
"Укрзалізниця" работает стабильно: утренние отправления состоялись преимущественно по графику, в частности, первый рейс Киев - Бухарест. Движение поездов обеспечено, задержки минимальны.
Массированный обстрел 10 октября
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зе!гундос прочитав афішу, що йому принесли.
конферансьє ж, не повинен робити що там написано! тільки читати.
Скільки бруду вилили шість років тому на минулу владу, а визнати те, що п'ятий президент у всьому був правий совісті не вистачає..
ти шо взагалі кончений?
куди поперед батька?
зе!гундос головний статист!
а, всі інші згідно рангу!
дебіл тимурчік ткаченко, взагалі сказав, що все в нормі, ніяких відключень!
свого тімурку захищаєш?
то, ти ще і читати не вмієш?
або читати вмієш, але зміст не розумієш?
--------------------
Питання дня: Коли буде бекаут у москві?
1. Сьогодні в ніч на 11.10.25
2. В ніч на понеділок (через три доби)
3. У цьому місяці
4. До нового року
5. Коли небудь
6. Після передачі Першенгів
7. Ніколи.