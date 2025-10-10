Массированный удар по энергетическим объектам Украины: более 450 дронов и десятки ракет, - Кулеба

Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, повреждены сети в Киеве и областях. Энергетики, спасатели и коммунальные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Движение поездов стабильное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Более 450 дронов и десятки ракет били по объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность страны. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что цель врага - сорвать работу инфраструктуры перед зимой, лишить громады света, тепла, воды.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия вражеского удара

В столице бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

В некоторых областях действуют графики аварийных отключений.

Энергетики, спасатели, коммунальные службы работают непрерывно.

Основная задача - как можно быстрее вернуть питание объектам критической инфраструктуры и людям.

"Укрзалізниця" работает стабильно: утренние отправления состоялись преимущественно по графику, в частности, первый рейс Киев - Бухарест. Движение поездов обеспечено, задержки минимальны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин нанес удар в годовщину первой массированной атаки на энергетику Украины: это демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, - Сибига

Массированный обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.