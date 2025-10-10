РУС
Массированный комбинированный удар
Массированный удар по энергетическим объектам Украины: более 450 дронов и десятки ракет, - Кулеба

Последствия попадания российского дрона в дом в Печерском районе /Суспільне Новини
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, повреждены сети в Киеве и областях. Энергетики, спасатели и коммунальные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Движение поездов стабильное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Более 450 дронов и десятки ракет били по объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность страны. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что цель врага - сорвать работу инфраструктуры перед зимой, лишить громады света, тепла, воды.

Последствия вражеского удара

В столице бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

В некоторых областях действуют графики аварийных отключений.

Энергетики, спасатели, коммунальные службы работают непрерывно.

Основная задача - как можно быстрее вернуть питание объектам критической инфраструктуры и людям.

"Укрзалізниця" работает стабильно: утренние отправления состоялись преимущественно по графику, в частности, первый рейс Киев - Бухарест. Движение поездов обеспечено, задержки минимальны.

Массированный обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

обстрел (29929) Кулеба Алексей (112)
Топ комментарии
+10
Ну и? То, что русня пи@ары и они будут гасить энергетику накануне холодов - давно не новость. Но мы увидим анонсированный Зеленским блэкаут в Москве? Самое время ответить делом за свои слова.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:04 Ответить
+3
кулєба, зелений дегенерат!
ти шо взагалі кончений?
куди поперед батька?
зе!гундос головний статист!
а, всі інші згідно рангу!
дебіл тимурчік ткаченко, взагалі сказав, що все в нормі, ніяких відключень!
показать весь комментарий
10.10.2025 10:05 Ответить
+2
А він хоча б колись за них отвічав?
Скільки бруду вилили шість років тому на минулу владу, а визнати те, що п'ятий президент у всьому був правий совісті не вистачає..
показать весь комментарий
10.10.2025 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и? То, что русня пи@ары и они будут гасить энергетику накануне холодов - давно не новость. Но мы увидим анонсированный Зеленским блэкаут в Москве? Самое время ответить делом за свои слова.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:04 Ответить
Белгород подтвердит
показать весь комментарий
10.10.2025 10:06 Ответить
Тогда посмотрите на Харьков. И Зеленский обещал именно в москве.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:26 Ответить
зе!поц конферансьє.
зе!гундос прочитав афішу, що йому принесли.
конферансьє ж, не повинен робити що там написано! тільки читати.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:07 Ответить
А він хоча б колись за них отвічав?
Скільки бруду вилили шість років тому на минулу владу, а визнати те, що п'ятий президент у всьому був правий совісті не вистачає..
показать весь комментарий
10.10.2025 10:07 Ответить
кулєба, зелений дегенерат!
ти шо взагалі кончений?
куди поперед батька?
зе!гундос головний статист!
а, всі інші згідно рангу!
дебіл тимурчік ткаченко, взагалі сказав, що все в нормі, ніяких відключень!
показать весь комментарий
10.10.2025 10:05 Ответить
Точно Григорий! Тоже читал , что тимурка ночью строчил! А Виталя сразу предупредил за проблемы , но из за своей вражденной скромности об этом не написАл! Стареешь центравой!
показать весь комментарий
10.10.2025 10:13 Ответить
етнічна діаспора?
свого тімурку захищаєш?
показать весь комментарий
10.10.2025 10:19 Ответить
Где и как я его защищаю? Это для тебя Кличко всегда и везде виноват!
показать весь комментарий
10.10.2025 10:23 Ответить
афігєть!
то, ти ще і читати не вмієш?
або читати вмієш, але зміст не розумієш?
показать весь комментарий
10.10.2025 10:27 Ответить
Де початок безопалювального сезону в рашці?(((Чого чекаєте,квартальні?((Міра?(((
показать весь комментарий
10.10.2025 10:06 Ответить
А депотужна відповідь по моцкві? Чи Зеля крім чергових потужних призивів до миру більш нічого не висере?
показать весь комментарий
10.10.2025 10:09 Ответить
..весь народ чекає достойної відповіді рашистам, коли вона нарешті вже буде? Чому їхні ТЕЦ, ТЕС, ГЕС досі не атаковані, досить буде одну мацкву покласти, щоб вони побачили, що це таке!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 10:11 Ответить
хочеться, щоб наша відповідь не забарилася, а сьогодні вона дуже відстає...
показать весь комментарий
10.10.2025 10:21 Ответить
Після ультиматуму Зеленського про синхронні удари і про блекаут у москіві у випадку продовження ударів по енергетиці. У Києві блекаут. Здається другий після попередження.
--------------------
Питання дня: Коли буде бекаут у москві?
1. Сьогодні в ніч на 11.10.25
2. В ніч на понеділок (через три доби)
3. У цьому місяці
4. До нового року
5. Коли небудь
6. Після передачі Першенгів
7. Ніколи.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:22 Ответить
Ну блекаутом ще американці називають стан "напитися до втрати свідомості", так що Зе чисту правду сказав. Як і завжди, в принципі.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:30 Ответить
 
 