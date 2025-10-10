УКР
Новини Масований комбінований удар
1 823 16

Масований удар по енергетичних об’єктах України: понад 450 дронів та десятки ракет, - Кулеба

Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини
Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини

Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкоджено мережі у Києві та областях. Енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють над відновленням електро- та водопостачання. Рух поїздів стабільний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України  Олексій Кулеба.

"Понад 450 дронів і десятки ракет били по об’єктах, які забезпечують життєдіяльність країни. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській і Херсонській областях",  - йдеться в повідомленні.

Кулеба зазначив,  що мета ворога - зірвати роботу інфраструктури перед зимою, позбавити громади світла, тепла, води.

Наслідки ворожого удару 

У столиці бригади працюють над відновленням електро- і водопостачання.

В деяких областях діють графіки аварійних відключень.

Енергетики, рятувальники, комунальні служби працюють безперервно.

Основне завдання – якнайшвидше повернути живлення об’єктам критичної інфраструктури й людям.

Укрзалізниця працює стабільно: ранкові відправлення відбулися переважно за графіком, зокрема перший рейс Київ – Бухарест. Рух поїздів забезпечено, затримки мінімальні.

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Ну и? То, что русня пи@ары и они будут гасить энергетику накануне холодов - давно не новость. Но мы увидим анонсированный Зеленским блэкаут в Москве? Самое время ответить делом за свои слова.
показати весь коментар
10.10.2025 10:04 Відповісти
кулєба, зелений дегенерат!
ти шо взагалі кончений?
куди поперед батька?
зе!гундос головний статист!
а, всі інші згідно рангу!
дебіл тимурчік ткаченко, взагалі сказав, що все в нормі, ніяких відключень!
показати весь коментар
10.10.2025 10:05 Відповісти
А він хоча б колись за них отвічав?
Скільки бруду вилили шість років тому на минулу владу, а визнати те, що п'ятий президент у всьому був правий совісті не вистачає..
показати весь коментар
10.10.2025 10:07 Відповісти
Ну и? То, что русня пи@ары и они будут гасить энергетику накануне холодов - давно не новость. Но мы увидим анонсированный Зеленским блэкаут в Москве? Самое время ответить делом за свои слова.
показати весь коментар
10.10.2025 10:04 Відповісти
Белгород подтвердит
показати весь коментар
10.10.2025 10:06 Відповісти
Тогда посмотрите на Харьков. И Зеленский обещал именно в москве.
показати весь коментар
10.10.2025 10:26 Відповісти
зе!поц конферансьє.
зе!гундос прочитав афішу, що йому принесли.
конферансьє ж, не повинен робити що там написано! тільки читати.
показати весь коментар
10.10.2025 10:07 Відповісти
А він хоча б колись за них отвічав?
Скільки бруду вилили шість років тому на минулу владу, а визнати те, що п'ятий президент у всьому був правий совісті не вистачає..
показати весь коментар
10.10.2025 10:07 Відповісти
кулєба, зелений дегенерат!
ти шо взагалі кончений?
куди поперед батька?
зе!гундос головний статист!
а, всі інші згідно рангу!
дебіл тимурчік ткаченко, взагалі сказав, що все в нормі, ніяких відключень!
показати весь коментар
10.10.2025 10:05 Відповісти
Точно Григорий! Тоже читал , что тимурка ночью строчил! А Виталя сразу предупредил за проблемы , но из за своей вражденной скромности об этом не написАл! Стареешь центравой!
показати весь коментар
10.10.2025 10:13 Відповісти
етнічна діаспора?
свого тімурку захищаєш?
показати весь коментар
10.10.2025 10:19 Відповісти
Где и как я его защищаю? Это для тебя Кличко всегда и везде виноват!
показати весь коментар
10.10.2025 10:23 Відповісти
афігєть!
то, ти ще і читати не вмієш?
або читати вмієш, але зміст не розумієш?
показати весь коментар
10.10.2025 10:27 Відповісти
Де початок безопалювального сезону в рашці?(((Чого чекаєте,квартальні?((Міра?(((
показати весь коментар
10.10.2025 10:06 Відповісти
А депотужна відповідь по моцкві? Чи Зеля крім чергових потужних призивів до миру більш нічого не висере?
показати весь коментар
10.10.2025 10:09 Відповісти
..весь народ чекає достойної відповіді рашистам, коли вона нарешті вже буде? Чому їхні ТЕЦ, ТЕС, ГЕС досі не атаковані, досить буде одну мацкву покласти, щоб вони побачили, що це таке!!!
показати весь коментар
10.10.2025 10:11 Відповісти
хочеться, щоб наша відповідь не забарилася, а сьогодні вона дуже відстає...
показати весь коментар
10.10.2025 10:21 Відповісти
Після ультиматуму Зеленського про синхронні удари і про блекаут у москіві у випадку продовження ударів по енергетиці. У Києві блекаут. Здається другий після попередження.
--------------------
Питання дня: Коли буде бекаут у москві?
1. Сьогодні в ніч на 11.10.25
2. В ніч на понеділок (через три доби)
3. У цьому місяці
4. До нового року
5. Коли небудь
6. Після передачі Першенгів
7. Ніколи.
показати весь коментар
10.10.2025 10:22 Відповісти
Ну блекаутом ще американці називають стан "напитися до втрати свідомості", так що Зе чисту правду сказав. Як і завжди, в принципі.
показати весь коментар
10.10.2025 10:30 Відповісти
 
 