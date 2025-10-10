Масований удар по енергетичних об’єктах України: понад 450 дронів та десятки ракет, - Кулеба
Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкоджено мережі у Києві та областях. Енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють над відновленням електро- та водопостачання. Рух поїздів стабільний.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"Понад 450 дронів і десятки ракет били по об’єктах, які забезпечують життєдіяльність країни. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській і Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.
Кулеба зазначив, що мета ворога - зірвати роботу інфраструктури перед зимою, позбавити громади світла, тепла, води.
Наслідки ворожого удару
У столиці бригади працюють над відновленням електро- і водопостачання.
В деяких областях діють графіки аварійних відключень.
Енергетики, рятувальники, комунальні служби працюють безперервно.
Основне завдання – якнайшвидше повернути живлення об’єктам критичної інфраструктури й людям.
Укрзалізниця працює стабільно: ранкові відправлення відбулися переважно за графіком, зокрема перший рейс Київ – Бухарест. Рух поїздів забезпечено, затримки мінімальні.
Масований обстріл 10 жовтня
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.
У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.
На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зе!гундос прочитав афішу, що йому принесли.
конферансьє ж, не повинен робити що там написано! тільки читати.
Скільки бруду вилили шість років тому на минулу владу, а визнати те, що п'ятий президент у всьому був правий совісті не вистачає..
ти шо взагалі кончений?
куди поперед батька?
зе!гундос головний статист!
а, всі інші згідно рангу!
дебіл тимурчік ткаченко, взагалі сказав, що все в нормі, ніяких відключень!
свого тімурку захищаєш?
то, ти ще і читати не вмієш?
або читати вмієш, але зміст не розумієш?
--------------------
Питання дня: Коли буде бекаут у москві?
1. Сьогодні в ніч на 11.10.25
2. В ніч на понеділок (через три доби)
3. У цьому місяці
4. До нового року
5. Коли небудь
6. Після передачі Першенгів
7. Ніколи.