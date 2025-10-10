Масований удар по енергетичних об’єктах України: понад 450 дронів та десятки ракет, - Кулеба

Фото: Наслідки влучання російського дрона у будинок в Печерському районі /Суспільне Новини

Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкоджено мережі у Києві та областях. Енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють над відновленням електро- та водопостачання. Рух поїздів стабільний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Понад 450 дронів і десятки ракет били по об’єктах, які забезпечують життєдіяльність країни. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській і Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Кулеба зазначив, що мета ворога - зірвати роботу інфраструктури перед зимою, позбавити громади світла, тепла, води.

Наслідки ворожого удару

У столиці бригади працюють над відновленням електро- і водопостачання.

В деяких областях діють графіки аварійних відключень.

Енергетики, рятувальники, комунальні служби працюють безперервно.

Основне завдання – якнайшвидше повернути живлення об’єктам критичної інфраструктури й людям.

Укрзалізниця працює стабільно: ранкові відправлення відбулися переважно за графіком, зокрема перший рейс Київ – Бухарест. Рух поїздів забезпечено, затримки мінімальні.

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.