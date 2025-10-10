1 734 0
Обстріл Черкащини: пошкоджено багатоповерхівку у Каневі, перекрито рух греблею ГЕС
У ніч проти 10 жовтня російські загарбники масовано атакували Черкаську область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
Він наголосив, що внаслідок атаки зафіксовані пошкодження інфраструктури області.
У Каневі уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку, дну людину травмовано.
"Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС", - зазначив Табурець.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль