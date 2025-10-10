УКР
Новини атака на Черкащину
1 734 0

Обстріл Черкащини: пошкоджено багатоповерхівку у Каневі, перекрито рух греблею ГЕС

Удари по Черкащині

У ніч проти 10 жовтня російські загарбники масовано атакували Черкаську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Він наголосив, що внаслідок атаки зафіксовані пошкодження інфраструктури області.

У Каневі уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку, дну людину травмовано.

"Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС", - зазначив Табурець.

